Глава ЦБ РФ Набиуллина поделилась, что она бы попросила у Деда Мороза

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Главу Банка России Эльвиру Набиуллину спросили, что бы она попросила у Деда Мороза для российской экономики в следующем году. Она ответила, что хотела бы замедления инфляции и перехода экономики к сбалансированным темпам роста, но также отметила, что у Центробанка есть инструменты для достижения этих целей. Об этом информирует РИА Новости.
«Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста, что это означает? Это означает положительные темпы роста, но не на один год, а не перспективу, чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво, постоянно. Я б, конечно, попросила замедления роста цен, я, думаю, как и все граждане», — сказала она на пресс-конференции.
По сути дела, продолжила Набиуллина, эти два желания совпадают в одном — это повышение благосостояния людей. Она добавила, что, помимо просьб к Деду Морозу, у них есть в распоряжении инструменты для достижения этих целей.
До этого стало известно, что совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании решил оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
Ранее Эльвира Набиуллина сообщила, что в феврале регулятор будет рассматривать два возможных варианта по ключевой процентной ставке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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