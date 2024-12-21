Почему на Новый год наряжают елку: когда и откуда появилась традиция

Фото: iStock/ Jelena Danilovic
Что за Новый год без его символа - наряженной елки? Она создает атмосферу волшебства и уюта, наполняя дом радостью и ожиданием чуда. Ёлка стала символом праздника во многих странах, объединяя людей разных культур и традиций в общих радостных моментах, но так было не всегда.
Откуда появилась традиция наряжать праздничное дерево и почему наряжают именно ёлку читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/ Beli_photos
Украшать вечнозеленое дерево одними из первых начали кельтские племена. В самую длинную ночь зимы люди отправлялись в лес и украшали вечнозеленое дерево дарами, включая самые вкусные угощения. Таким образом, они стремились задобрить высшие силы. Позже этот ритуал стал популярным во многих уголках Европы.
Фото: iStock/ Alba Chen
С распространением христианства ёлка стала ассоциироваться с Рождеством. Существует легенда, что святой Бонифаций, проповедник в Германии, использовал ёлку, чтобы объяснить учение о Святой Троице.
Святой апостол Бонифаций срубил дуб, который был посвящен богу грома Тору, чтобы продемонстрировать язычникам бессилие их богов. При падении дерева оно повалило еще несколько деревьев, но ель осталась невредимой. Святой Бонифаций провозгласил ель священным деревом — Christbaum, или деревом Христа.
Сначала в Германии ёлки устанавливались в праздник Рождества без украшений. Начало традиции украшения рождественской елки восходит к 1513 году, когда Мартин Лютер, согласно преданию, в Рождественский Сочельник украсил верхушку елки звездой в честь Вифлеемской звезды.
По лютеранской традиции люди начали ставить ёлки в своих домах и украшать их яблоками, орехами и свечами. Эта традиция постепенно распространилась по всей Европе. В XVIII-XIX веках ёлка стала популярной в Англии и других странах.
Фото: iStock/ yulenochekk
Елка как новогодний атрибут появилась в России в XVIII веке, когда Петр I, вдохновленный европейскими традициями, ввел празднование Нового года 1 января. В 1669 году после своего путешествия по Германии российский император издал указ о праздновании Нового года по новому стилю и повелел украшать дома хвойными деревьями.
Сначала елки использовались в основном для украшения дворцов и богатых домов, но постепенно эта традиция распространилась и на более широкие слои населения. В начале XIX века елка стала популярной в России, особенно среди дворянства. Украшали ее различными игрушками, свечами и сладостями.
К концу XIX века благодаря супруге Николая I Александре Федоровне, традиция наряжать елку стала массовой и очень популярной. Наряженная красавица прочно вошла в русскую культуру как символ Нового года и Рождества.
Фото: iStock/ Oleg Elkov
Запрет на празднование Нового года и использование новогодних елок в России был введен после Октябрьской революции 1917 года. Новая советская власть стремилась избавиться от религиозных и царских традиций, ассоциировавшихся с предыдущим режимом. Елка, как символ Рождества и новогодних праздников, была связана с христианскими традициями, которые не поддерживались атеистической идеологией большевиков.
В 1920-х годах празднование Нового года было практически запрещено, а вместо него предлагались новые праздники, такие как «День труда» или «День Октябрьской революции». Однако к концу 1930-х годов, в условиях необходимости укрепления национального духа и создания позитивного имиджа Советского Союза, традиция наряжать елку была возрождена.
8 декабря 1935 года в газете «Правда» была опубликована статья с призывом «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!». Инициативу поддержал Сталин, и елка, ранее находившаяся под запретом, вновь стала символом праздника. В стране начали организовывать новогодние торжества, а в магазинах появились украшения для елок. Таким образом, рождественская елка трансформировалась в новогоднюю, и вместо Вифлеемской звезды на её макушку в СССР стали устанавливать пятиконечную звезду.
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Откуда взялась традиция наряжать елку на Новый год
Фото: iStock/ Beli_photos
Традиция наряжать ёлку на Новый год имеет глубокие корни и восходит к древним языческим обычаям. В дохристианские времена многие народы использовали вечнозелёные растения, такие как ёлки и сосны, чтобы символизировать жизнь и возрождение в зимний период, когда природа казалась мёртвой.
Украшать вечнозеленое дерево одними из первых начали кельтские племена. В самую длинную ночь зимы люди отправлялись в лес и украшали вечнозеленое дерево дарами, включая самые вкусные угощения. Таким образом, они стремились задобрить высшие силы. Позже этот ритуал стал популярным во многих уголках Европы.
Почему на Новый год наряжают именно ёлку
Фото: iStock/ Alba Chen
С распространением христианства ёлка стала ассоциироваться с Рождеством. Существует легенда, что святой Бонифаций, проповедник в Германии, использовал ёлку, чтобы объяснить учение о Святой Троице.
Святой апостол Бонифаций срубил дуб, который был посвящен богу грома Тору, чтобы продемонстрировать язычникам бессилие их богов. При падении дерева оно повалило еще несколько деревьев, но ель осталась невредимой. Святой Бонифаций провозгласил ель священным деревом — Christbaum, или деревом Христа.
Сначала в Германии ёлки устанавливались в праздник Рождества без украшений. Начало традиции украшения рождественской елки восходит к 1513 году, когда Мартин Лютер, согласно преданию, в Рождественский Сочельник украсил верхушку елки звездой в честь Вифлеемской звезды.
По лютеранской традиции люди начали ставить ёлки в своих домах и украшать их яблоками, орехами и свечами. Эта традиция постепенно распространилась по всей Европе. В XVIII-XIX веках ёлка стала популярной в Англии и других странах.
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Как появилась елка в России
Фото: iStock/ yulenochekk
Елка как новогодний атрибут появилась в России в XVIII веке, когда Петр I, вдохновленный европейскими традициями, ввел празднование Нового года 1 января. В 1669 году после своего путешествия по Германии российский император издал указ о праздновании Нового года по новому стилю и повелел украшать дома хвойными деревьями.
Сначала елки использовались в основном для украшения дворцов и богатых домов, но постепенно эта традиция распространилась и на более широкие слои населения. В начале XIX века елка стала популярной в России, особенно среди дворянства. Украшали ее различными игрушками, свечами и сладостями.
К концу XIX века благодаря супруге Николая I Александре Федоровне, традиция наряжать елку стала массовой и очень популярной. Наряженная красавица прочно вошла в русскую культуру как символ Нового года и Рождества.
Почему запрещали елки на Новый год
Фото: iStock/ Oleg Elkov
Запрет на празднование Нового года и использование новогодних елок в России был введен после Октябрьской революции 1917 года. Новая советская власть стремилась избавиться от религиозных и царских традиций, ассоциировавшихся с предыдущим режимом. Елка, как символ Рождества и новогодних праздников, была связана с христианскими традициями, которые не поддерживались атеистической идеологией большевиков.
В 1920-х годах празднование Нового года было практически запрещено, а вместо него предлагались новые праздники, такие как «День труда» или «День Октябрьской революции». Однако к концу 1930-х годов, в условиях необходимости укрепления национального духа и создания позитивного имиджа Советского Союза, традиция наряжать елку была возрождена.
8 декабря 1935 года в газете «Правда» была опубликована статья с призывом «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!». Инициативу поддержал Сталин, и елка, ранее находившаяся под запретом, вновь стала символом праздника. В стране начали организовывать новогодние торжества, а в магазинах появились украшения для елок. Таким образом, рождественская елка трансформировалась в новогоднюю, и вместо Вифлеемской звезды на её макушку в СССР стали устанавливать пятиконечную звезду.
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Елена Генералова