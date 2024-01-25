Опрос: Большинство работодателей обращают внимание на высшее образование

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«Оконченное высшее образование имеет значение для работодателей при найме специалистов (36%) и руководителей (35%). Для 15% работодателей диплом важен при подборе высшего менеджмента, а 10% респондентов отметили работников среднего звена», — приводит RT текст исследования.
«Дорогие друзья, поздравляю с Татьяниным днём! Москва – столица российского студенчества. В наших вузах и колледжах обучается больше 900 тыс. человек. У вас масса возможностей реализовать свои таланты, добиться успеха, принести пользу людям и внести вклад в развитие любимого города», – приводит АГН «Москва» слова Собянина.
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