Студентам вузов и ссузов Подмосковья предоставят более 20 тыс бюджетных мест

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Более 20 тысяч бюджетных мест предоставят для студентов высшие и средние специальные учебные заведения Московской области в будущем учебном году, об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«В подмосковных учреждениях высшего и среднего профессионального образования в 2024-2025 новом учебном году будет предоставлено более 20 тысяч бюджетных мест», — цитируются в сообщении слова Игоря Брынцалова.
Он добавил, что особые льготы предоставляются детям участников специальной военной операции на Украине. Для них выделено 10% бюджетных мест.
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Лев Каштанов