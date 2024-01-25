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Студентам вузов и ссузов Подмосковья предоставят более 20 тыс бюджетных мест

25 января 2024, 11:33
Фото: iStock/SeventyFour

Фото: iStock/SeventyFour

Более 20 тысяч бюджетных мест предоставят для студентов высшие и средние специальные учебные заведения Московской области в будущем учебном году, об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«В подмосковных учреждениях высшего и среднего профессионального образования в 2024-2025 новом учебном году будет предоставлено более 20 тысяч бюджетных мест», — цитируются в сообщении слова Игоря Брынцалова.

Он добавил, что особые льготы предоставляются детям участников специальной военной операции на Украине. Для них выделено 10% бюджетных мест.


К подмосковной образовательной системе относятся два вуза и 37 средних специальных учебных заведений. Полный список льгот при поступлении туда, а также при обучении для различных категорий студентов, размещён на сайте Московской областной Думы.

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#московская область
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В подмосковных лесах стартовала акция по борьбе с незаконными вырубками
25 января 2024, 12:24

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Масштабная профилактическая акция «Незаконная рубка», направленная на противодействие нелегальной заготовке древесины, стартовала в Московской в четверг, 25 января, она продлится до конца года, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Незаконная вырубка — одно из самых тяжёлых нарушений по причинению ущерба лесному фонду, поэтому лесная охрана уделяет особое внимание профилактике и пресечению таких рубок», — цитируются в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.

В ходе акции в подмосковных лесах значительно увеличат количество патрулей, особенно в тех местах, откуда поступали сигналы о нарушениях. В патрулировании будут участвовать не только сотрудники областной лесной охраны, но и полицейские, представители муниципальных администраций, а также общественники. Акцию планируют завершить 31 декабря 2024 года.

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#московская область
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Деревню Вертячево Раменского округа газифицируют в ближайшие два года
25 января 2024, 12:15

Фото: Ирина Моисеева

В рамках выездной администрации Раменского округа обсудили вопрос газификации в деревне Вертячево. Об этом сообщил корреспондент.
Встреча представителей администрации жителей округа прошла в территориальном управлении «Софьинское».

Основной темой встречи стала газификация.

«Нас интересует, когда в наши дома подведут газ. В администрации нам ответили, что деревня уже вошла в программу газификации. Нам обещали уточнить сроки проведения работ», —отметила жительница деревни Анжелика.

По словам заместитель главы Раменского городского округа Владимир Векленко Деревня Вертячево уже включена в программу газификации Московской области.На сегодняшний день происходит уточнение объёмы финансирования на 2024-2026 годы.

Стоит отметить, что после появления точных цифр жители смогут узнать конкретную дату начала газификации в их населённом пункте.

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В Подмосковье можно бесплатно сделать прививку против бешенства животным
25 января 2024, 12:00

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье бесплатно проводят вакцинацию животных против бешенства. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Бесплатную вакцинацию от бешенства в регионе проводят в течение всего года.

«Каждый ответственный владелец домашнего питомца в обязательном порядке должен раз в год его прививать, во избежание неблагоприятных последствий. Вакцинацию в регионе проводим на безвозмездной основе. В этой работе также важно найти индивидуальный подход к каждому питомцу. Владельцам даются рекомендации по уходу и правилам кормления», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Кроме этого, данная процедура абсолютно безопасна для здоровья и жизни животных. Также за две недели перед прививкой необходимо проглистовать питомца.

Стоит отметить, что записаться в ветклинику на прием можно через портал Госуслуг.

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В Подмосковье с начала года подали более 120 заявок на жилищные сертификаты
25 января 2024, 11:55

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Более 120 заявлений на получение жилищных сертификатов подали переселенцы из аварийных домов в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«На сегодняшний день от семей, проживающих в аварийных домах, подано 124 заявления на получение жилищных сертификатов», — цитируются в сообщении слова главы министерства Владимира Локтева.

Министр добавил, что наибольшее число заявлений поступило от людей, проживающих в Шатуре, Воскресенске и Серпухове. Всего заявление подали жители десяти округов.

Жилищный сертификат позволяет собственнику жилья, признанного аварийным, приобрести новое жильё за счёт государства, не дожидаясь, когда будут построены специальные дома для переселения. Сумма сертификата зависит от площади квартиры: один квадратный метр оценивается в 130 тысяч рублей. При этом минимальная оплачиваемая площадь составляет 33 квадратных метра.

Купить жильё по сертификату можно в любом округе Подмосковья как в новостройке, так и на вторичном рынке.

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#сертификат
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#подмосковье
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В Красногорске в этом году откроют школу на 1,5 тыс учеников с детсадом на 200 мест
25 января 2024, 11:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Строительство масштабного образовательного центра со школой на полторы тысячи учеников и детским садом, рассчитанным на 200 воспитанников, ведётся микрорайоне Павшинская пойма городского округа Красногорск. Ход работ вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым проверил глава Красногорска Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ведём строительство самого крупного в округе воспитательно-образовательного комплекса со школой на 1500 учеников и садиком на 200 детишек, и уже к 1 сентября планируем открыть учреждение для наших юных красногорцев», — отметил Волков.

Кроме того, руководители области и округа проверили ход строительства детского клинического центра имени Рошаля. Сдать в эксплуатацию медицинское учреждение, которое станет флагманом областной педиатрической помощи, планируется уже этим летом.

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#школа
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#больница
#дмитрий волков
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Заканчивается прием заявок на национальную премию «Россия – страна возможностей»
25 января 2024, 11:05

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Неделя до окончания приема заявок на Национальную премию «Россия – страна возможностей». Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Заявки на участие в премии все желающие могут подать до 31 января 2024 на официальном сайте премии.

«Национальная премия «Россия — страна возможностей» направлена на поощрение жителей нашей страны, которые своими действиями и идеями способны изменить жизнь к лучшему. Можно представить и свой проект по экологии. Нет никаких сомнений, что жители Подмосковья примут свое участие в мероприятии и представят свои проекты по улучшению окружающей среды», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Всего на премии будет представлено 13 номинаций. Стоит отметить, что объявление награждение победителей премии состоится в Москве на главном форуме страны «Россия».

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#подмосковье
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Прокуратура подала иски о взыскании ₽376 млрд с крупнейших добытчиков краба
25 января 2024, 10:52

Фото: istock / lakshmiprasad S

Генпрокуратура России 23 января подала в Арбитражный суд Приморского края 2 иска на общую сумму в 376 млрд рублей к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на материалы картотеки арбитражных дел.

В качестве ответчиков в материалах заявлены около 20 физических лиц и десять компаний. В числе ответчиков — сахалинский рыбопромышленник Олег Кан и покинувший РФ бизнесмен Дмитрий Дремлюг. Их называют «крабовыми королями» Дальнего Востока. Также фигурантами дела стали люди, так или иначе связанные с добычей краба на Дальнем Востоке. Среди них Евгения Бровченко, Родион Ким, Марина Метенчук

Известно, что Кану ранее предъявляли обвинения по четырем статьям Уголовного Кодекса РФ — в том числе за создание преступного сообщества и контрабанде краба.

Подробности материалов на сайте не приводятся.

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Иностранные хостеры не подали заявок для легализации в РФ
25 января 2024, 10:33

Фото: istockphoto/undrey

Зарубежные хостинг-провайдеры не стали подавать заявок для включения в реестр Роскомнадзора и легализации в РФ.
Об этом пишет РБК в Telegram-канале. Изданию стало известно, что Роскомнадзор не получил от иностранных организаций заявок на регистрацию в качестве провайдеров хостинга в реестре.

«Компаниям, не зарегистрированным в реестре, с 1 февраля будет запрещено оказывать услуги хостинга в России», — сказано в сообщении.
Эксперты считают, что иностранные хостеры не захотели вступать в реестр из-за угрозы санкций и необходимости выполнять непростые условия.

В конце прошлого года домашний интернет в РФ подорожал на 5-15%. Также рост цен уже случился или произойдёт как минимум у «ЭР-Телеком Холдинг» и «Ростелекома». За 5 лет стоимость проводного интернета увеличивалась максимум на 5% в год.

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#роскомнадзор
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Андрей Воробьёв обсудил вопросы в сфере ЖКХ с министром РФ Файзуллиным
25 января 2024, 10:31

Фото: пресс-служба Минстроя РФ

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв провели рабочую встречу. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.
Файзуллин и Воробьёв в рамках встречи обсудили ряд вопросов в сфере ЖКХ.


«Сегодня совместно с коллегами из Государственной Думы и Совета Федерации мы ведем работу по совершенствованию регулирующего законодательства в сфере ЖКХ с целью усиления ответственности и контроля при прохождении отопительного периода. Позиция региональной власти здесь для нас также имеет большое значение», – отметит Ирек Файзуллин.

Также был поднят вопрос о расселении граждан из аварийных домов в комфортные условия проживания.

«Мы постарались досрочно завершить программу по домам, признанным аварийными до 2017 года.Сейчас мы приступаем к новому этапу, чтобы еще 24 тысячи жителей могли переехать из трущоб в комфортные, уютные квартиры», — поделился Андрей Воробьев.
Московская область традиционно является одним из лидеров по вводу нового жилья. Кроме того, в регионе уделяется отдельное внимание переселению граждан из аварийного жилья. Так, за 2023 год в Московской области 4,96 тыс. человек смогли покинуть аварийные дома и переехать в новые квартиры.

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