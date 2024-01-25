В РФ в 3 раза выросло число вакансий для одной категории граждан

Фото: istockphoto/Eduard Figueres
Число вакансий для студентов в России в первом месяце этого года возросло в 3,4 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, число стажировок увеличилось в 2 раза.
Такие данные приводит «Авито.Работа». Значительный рост вакансий для студентов замечен в Краснодаре. В январе этого года их число в регионе выросло в 3,1 раза, если сравнивать с этим же периодом 2023 года. Работодатели в Краснодаре стали предлагать стажировки в 3,4 раза чаще, чем год назад.
Примерно в три раза выросла доля предложений для студентов в Набережных Челнах, Сочи, Челябинске, а также Воронеже и Астрахани.
В январе нынешнего года чаще всего в качестве стажера востребованы инженеры, повара, офис- менеджеры, кредитные специалисты и помощники руководителя.
Напомним, 25 января в России отмечается День студенчества.
Ранее сообщалось, что в январе 2024 года в РФ зафиксировали новый антирекорд с 1996 года — уровень кадрового голода на российских предприятиях вырос до 47%. Прошлый максимум зафиксировали летом прошлого года (на дефицит жаловались 42% руководителей). Такие данные следуют из опроса Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), пишет РБК,
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Примерно в три раза выросла доля предложений для студентов в Набережных Челнах, Сочи, Челябинске, а также Воронеже и Астрахани.
Напомним, 25 января в России отмечается День студенчества.
Ранее сообщалось, что в январе 2024 года в РФ зафиксировали новый антирекорд с 1996 года — уровень кадрового голода на российских предприятиях вырос до 47%. Прошлый максимум зафиксировали летом прошлого года (на дефицит жаловались 42% руководителей). Такие данные следуют из опроса Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), пишет РБК,
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Мария Фирсова