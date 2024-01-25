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В РФ в 3 раза выросло число вакансий для одной категории граждан

В РФ вакансий для студентов стало в 3 раза больше
25 января 2024, 09:52
Фото: istockphoto/Eduard Figueres

Фото: istockphoto/Eduard Figueres

Число вакансий для студентов в России в первом месяце этого года возросло в 3,4 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, число стажировок увеличилось в 2 раза.
Такие данные приводит «Авито.Работа». Значительный рост вакансий для студентов замечен в Краснодаре. В январе этого года их число в регионе выросло в 3,1 раза, если сравнивать с этим же периодом 2023 года. Работодатели в Краснодаре стали предлагать стажировки в 3,4 раза чаще, чем год назад.

Примерно в три раза выросла доля предложений для студентов в Набережных Челнах, Сочи, Челябинске, а также Воронеже и Астрахани.


В январе нынешнего года чаще всего в качестве стажера востребованы инженеры, повара, офис- менеджеры, кредитные специалисты и помощники руководителя.

Напомним, 25 января в России отмечается День студенчества.

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года в РФ зафиксировали новый антирекорд с 1996 года — уровень кадрового голода на российских предприятиях вырос до 47%. Прошлый максимум зафиксировали летом прошлого года (на дефицит жаловались 42% руководителей). Такие данные следуют из опроса Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), пишет РБК,

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#студенты
#работа
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#вакансии
#общество
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В Подмосковье оцифровали подачу заявлений об опеке над ребёнком
25 января 2024, 09:48

Фото: iStock/fizkes

Ещё две услуги в социальной сфере оцифровали в Московской области: теперь подать заявление о безвозмездной или о возмездной опеке над несовершеннолетними можно через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«У новых цифровых услуг есть ещё одно преимущество: если подаётся заявление о совместной опеке, то второму лицу, указанному в заявке, автоматически отправят в личный кабинет вопрос о согласии», — добавила глава министерства Надежда Куртяник.

Решение о назначении заявителя опекуном над несовершеннолетним или об отказе также придёт в личный кабинет.

Воспользоваться новыми возможностями подмосковного портала госуслуг можно в разделе «Соцподдержка», подразделе «Усыновление и опека».

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#госуслуги
#цифровизация
#опека
#надежда куртяник
#московская область
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Игорь Брынцалов поздравил студентов Московской области с праздником
25 января 2024, 09:46

Фото: Мособлдума

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил с Татьяниным днём и Днём российского студенчества молодежь Подмосковья. Об этом сообщила Мособлдума.
Молодежь Подмосковья каждый год показывает много успешных результатов в в учёбе, спорте и творчестве.

В Московской области живёт много талантливых и активных молодых людей.<…> Студенты вносят свой вклад в общественную и политическую жизнь региона. Они участвуют в волонтёрских движениях, конкурсах, форумах и других социально значимых мероприятиях. Сейчас вместе со всеми помогают фронту, поддерживают бойцов СВО, их близких и жителей новых территорий<…> Желаю нашим студентам раскрыть свой потенциал и стать настоящими профессионалами. Стремитесь узнать, увидеть и сделать как можно больше! Здоровья и счастья вам! », — поделился Брынцалов.

Кроме этого, он отметил, что на территории Московской области для студентов существуют различные меры поддержки, как для начинающих специалистов.

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#молодёжь
#студенты
#игорь брынцалов
#подмосковье
#праздники
#мособлдума
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Награжденный медалью «За отвагу» боец СВО обвинил полицейских в избиении
На Кубани участник спецоперации обвинил сотрудников полиции в избиении
25 января 2024, 09:17

Фото: istock / Dzurag

В Краснодарском крае вернувшийся из зоны специальной военной операции мужчина обвинил сотрудников полиции в избиении. Об этом россиянин рассказал телеграм-каналу «Краснодар Телетайп».

Как утверждает участник спецоперации, он вернулся с фронта 16 января. Спустя 2 дня полицейские якобы остановили его с другом в поселке Афипский. Мужчина заявил, что сотрудники правоохранительных органов начали оскорблять его. Когда мужчина спросил о правомерности их действий, его повалили на землю, избили и надели наручники.

Затем его доставили в отделение полиции и, как утверждает россиянин, там продолжили избивать.

«Сорвали с меня медаль «За отвагу», бросили на пол», — заявил он.
Официальных комментариев от главка МВД России пока не было.

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#полицейские
#мужчина
#операции
#сотрудники
#краснодар
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Священник попытался «изгнать злых духов» из замужней прихожанки при помощи секса
Священник из Ганы пытался изгнать демонов из женщины при помощи секса и попался
25 января 2024, 08:27

Фото: istock / Photoboyko

В Гане пастор заявил, что прихожанка одержима демонами, и попытался изгнать их при помощи секса. Об этом пишет Modern Ghana.
Пастор под прозвищем Пророк Нсоньями 22 января попался с поличным, когда пытался заняться сексом с замужней прихожанкой у нее дома. Перед этим священник сказал женщине, что ее трудности в семье связаны с демонами, которыми она одержима. По словам Нсоньями, нужно заняться сексом с ним, чтобы изгнать злых духов.

Женщина якобы согласилась, но уведомила о намерениях пастора родственников, которые устроили ему засаду. Когда Нсоньями разделся, чтобы провести «ритуал» в спальне, на него накинулись ее близкие.

Пастора избили и изгнали из города. Оказалось, что священника до этого уже подозревали в сексуальных связях с некоторыми прихожанками. Кроме того, в 2023 году Нсоньями общался с сотрудниками полиции, так как он якобы домогался несовершеннолетней. Вероятно, попытки побудить к интиму еще одну жертву стала последней каплей для местных жителей, и они решили наказать извращенца.

Известно, что избитый в данным момент лечится у некоего травника.

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#женщина
#священник
#дома
#секс
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Суд конфисковал подмосковные особняки Ходорковского* и Лебедева
«Ъ»: Суд конфисковал дома Ходорковского*, Невзлина* и Лебедева в Подмосковье
25 января 2024, 06:15

Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Одинцовский городской суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о конфискации в пользу государства домов руководителей ЮКОСа в поселке «Яблоневый сад» в подмосковной деревне Жуковка , сообщает «Коммерсантъ». Среди владельцев указанной недвижимости были Михаил Ходорковский* (объявлен в России физлицом-иноагентом), Леонид Невзлин (также имеет статус физлица-иноагента), Платон Лебедев и экс-представители топ-менеджмента фирмы.
Исковое заявление было одобрено 17 января после предоставления сторонами доказательств на заседании суда. после вступления судебного решения в силу поселок будет продан с аукциона для погашения налоговых недоимок.

Издание уточняет, что при подаче своего иска Генпрокуратура руководствовалась приговором Мещанского райсуда от 2005 года, по которому Ходорковский и Лебедев были приговорены к девяти годам лишения свободы за целый ряд преступлений, включая неуплату налогов.

Накануне, 24 января Госдума в первом чтении приняла законопроект о лишении имущества за фейки о российской армии и призывы к осуществлению деятельности против государства. Под него как раз подпадает и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский*, которого МВД РФ 9 января нынешнего года переобъявило в розыск по статье 207.3 УК России за распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Причиной послужили комментарии в сети о выплатах семьям участников специальной военной операции.

Напомним, Ходорковский* был объявлен в международный розыск в 2015 году по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина. При этом в 2022 году его внесли в реестр иноагентов.

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#иностранный агент
#недвижимость
#подмосковье
#суд
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Власти Оренбургской области назвали всех членов экипажа разбившегося Ил-76
РЕН ТВ: Оренбургские власти назвали имена и фамилии лётчиков со сбитого Ил-76
25 января 2024, 05:48

Фото: iStock/Photofex

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал в Telegram поименный список погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области.
«Военным самолетом Ил-76, разбившемся в Белгородской области, управлял экипаж из Оренбургской области. <…> Список погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти», — сказано в сообщении.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщал, что командир Ил-76 Станислав Беззубкин был уроженцем Тамбова, служил в Сирии и тушил пожары в Турции, за что получил несколько госнаград. У него остались жена и маленькая дочь.

Ранее власти Оренбургской области сообщили, что на борту были летчики, которые служили в оренбургском военно-транспортном полку. В местном авиагородке образовался стихийный мемориал — к военной части, где служили герои, возлагают цветы.

Все члены экипажа будут награждены посмертно за героический поступок — летчики увели подбитое воздушное судно от белгородского села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские лица.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.

Позже в Минобороны России уточнили, что на борту рухнувшего Ил-76 находилось шесть членов экипажа и 65 украинских военнопленных, которых планировали обменять, а также три человека сопровождения. Все находившиеся в самолете погибли.

Опрошенные газетой «Известия» эксперты не исключили, что ракеты могли быть выпущены из систем ЗРК Patriot или IRIS-T. В частности, военный эксперт Алексей Леонков отметил, что, используя их, вполне можно было выбрать позицию в лесу Харьковской области, дождаться Ил-76 и сбить его.

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#крушение
#лётчики
#самолёты
#погибшие
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Патриарх Кирилл призвал отказаться от празднования Дня своего Валентина
25 января 2024, 05:28

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Патриарх Кирилл призвал отказаться от Дня святого Валентина. По мнению предстоятеля Русской православной церкви, этот праздник является пропагандой отношений, в которых нет места настоящей любви.
«Популярность этого праздника связана с распространением идей свободной любви — свободной от всякой ответственности за жизнь близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам таких свободных отношений оказываются ненужными», — цитирует его «Интерфакс».

Также глава РПЦ считает, что празднование Хэллоуина в российских школах может нанести «большой вред воспитанию». Патриарх Кирилл призвал избавить культурное пространство от «этой безобразной вакханалии», которая противоречит религиозным и нравственным принципам страны.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси предложил обучать детей-мигрантов основам православной культуры. Об этом он рассказал входе пленарного заседания Международных рождественских образовательных чтений в Кремлёвском дворце.
Он подчеркнул, что в российских школах обучается большое количество детей, для которых русский язык и культура страны являются не родными. При этом есть большое количество ребят, которые с уважением относятся к россиянам, истории страны и её традициям.

Для того чтобы интегрировать иностранцев в русскую культуру, научить уважать её, мигрантам следует преподавать основы православной культуры, заявил патриарх.

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#патриарх кирилл
#день святого валентина
#рпц
#праздники
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Известия: Ил-76 могли сбить ракетой Patriot
25 января 2024, 04:14

Фото: iStock/CatEyePerspective

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными мог быть сбить зенитно-ракетной системой Patriot. Об этом рассказали «Известиям» осведомлённые источники в силовых структурах.
По предварительным данным, ракета была запущена в сторону аэропорта Белгорода, где в тот момент как раз садился самолет. При этом стрельбовой радар ЗРК, который наводит на цель, был выключен, и ракета действовала автономно.

Опрошенные газетой эксперты не исключили, что ракеты могли быть выпущены и из более мобильной системы IRIS-T. В частности, военный эксперт Алексей Леонков отметил, что с подобной системой вполне можно было выбрать позицию в лесу Харьковской области, дождаться Ил-76 и сбить его.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.

Позже в Минобороны России уточнили, что на борту рухнувшего Ил-76 находилось шесть членов экипажа и 65 украинских военнопленных, которых планировали обменять, а также три человека сопровождения. Все находившиеся в самолете погибли.

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#украина
#самолет
#ракета
#погибшие
#ракетный удар
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NWL: Ради благополучия сына бездомная мать-одиночка из Уэльса стала доминатрикс
25 января 2024, 03:52

Фото: iStock/sakkmasterke

Мать-одиночка с маленьким сыном рассказала, как она изменила свою жизнь с помощью развлечений для взрослых после того, как достигла дна и оказалась бездомной в отеле типа «постель и завтрак» в Северном Уэльсе. Историю Челси Блэк рассказало издание North Wales Live.
Преподаватель-стажер в университете, которая голодала, чтобы прокормить своего ребенка, изменила свое состояние за последние два года после прихода в секс-индустрию,став профессиональной доминатрикс.

«Эта индустрия буквально спасла мне жизнь и вернула моему сыну его маму. Я перестала спать на полу и стала зарабатывать пятизначную сумму в месяц, так что это кардинально изменило мою жизнь и позволило мне быть уверенной, что будущее моего сына защищено <...> многие люди предполагают, что людей принуждают к контенту для взрослых, и они делают это, потому что чувствуют, что должны сводить концы с концами, а это не обязательно всегда так. Есть много таких людей, как я, которые искренне любят свою работу», — рассказала Челси изданию.

Ещё до того, как уйти в секс-индустрию, Блэк «баловалась» веб-камерами и контентом для взрослых, но после рождения сына взяла перерыв. А теперь 28-летняя девушка стала финансово обеспеченной и живёт в доме в Англии вместе с сыном. По её словам, именно благодаря встречам со своими клиентами Челси смогла впервые устроить сыну настоящее Рождество и почувствовать удовлетворение от своей работы.

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#великобритания
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