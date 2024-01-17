Опрос: Большинство россиян хотели бы стать профессиональными музыкантами

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«Больше половины россиян (55%) признались, что хотели бы стать профессиональными музыкантами, а каждый второй (49%) из них хочет таким образом исполнить мечту детства», — приводит «Москва 24» данные исследователей.
При этом, отмечается, что 77% респондентов высказали мнение о том, что в перспективе 3-5 лет профессия музыканта сохранится, а сами исполнители будут популярны всегда.
«Респонденты считают, что уже через 10-20 лет в их привычный рацион вполне может войти растительное мясо (28%), для такого же числа россиян растительное мясо, молоко и йогурты уже стали более-менее привычными продуктами», — приводит RT текст этого исследования.
Вместе с тем, 25% респондентов представляет, что в будущем население планеты будет употреблять блюда, которые напечатаны на 3D-принтере, 22% заявили об инновационных сахарозаменителях, 16% — о блюдах из пробирки или биореактора и 14 — о продуктах из водорослей.
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