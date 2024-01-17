Опрос: Большинство россиян хотели бы стать профессиональными музыкантами

Обновлённый плейлист для создания праздничного настроения включили на губернаторских каруселях в Московской области, за неделю с 8 по 14 января на этих аттракционах прокатились более тысячи человек, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.

«Бесплатных каруселях, установленные по программе губернатора Московской области, не прекращают работу на зиму. В честь новогодних праздников там обновили музыкальное сопровождение поездок», — отмечается в сообщении.

В регионе по программе губернатора установлено восемь таких каруселей: на центральных площадях в Одинцове и Домодедове, сквере имени Зайцева в Коломне, парке Кривякино в Воскресенске, Центральном парке Ногинска, в городских парках в Чехове и Волоколамске, а также в парке «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде.

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