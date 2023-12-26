Опрос: Чаще всего россияне дарят коллегам чай и кофе на Новый год

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Совместно исследование сервиса «Работа.ру» и финтех-компании «ЮMoney» показало, что самыми популярными новогодними подарками россиян для коллег стали наборы с чаем и кофе.
Также наши сограждане любят дарить сладости и ёлочные и новогодние украшения.
При этом, у большинства опрошенных лимит суммы на подарок составил до тысячи рублей.
В опросе приняли участие более 3,6 тыс. человек старше 18 лет со всей России.
Ранее выяснилось, что россияне среди всех новогодних традиций больше всего любят встречи с родными и друзьями, а также украшение ёлки.
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«17% респондентов дарили коллегам книги, а 14% опрошенных преимущественно приобретали парфюмерию и косметику. По 9% участников опроса выбирали в качестве подарка наборы для творчества или тёплые вещи (перчатки, шарф)», — приводит RT текст исследования.
В опросе приняли участие более 3,6 тыс. человек старше 18 лет со всей России.
Ранее выяснилось, что россияне среди всех новогодних традиций больше всего любят встречи с родными и друзьями, а также украшение ёлки.
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Мелисса Тимофеева