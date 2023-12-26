Россияне назвали свои самые любимые традиции

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Опроса сервиса SuperJob показал, что россияне среди всех новогодних традиций больше всего любят встречи с родными и друзьями, а также украшение ёлки.
«9% опрошенных любимой новогодней традицией называют обмен подарками. По 6% респондентов не изменяют обычаям устраивать новогоднее застолье и загадывать желания под бой курантов. 6% предпочитают хорошенько выспаться, чтобы быть бодрыми всю праздничную ночь», — приводит RT результаты исследования.
Также среди любимых новогодних занятий опрошенные отметили готовку новогодних блюд, запуск салютов и употребление шампанского.
Ранее сообщалось, что Москву к Новому году и Рождеству украсили 1,5 тыс. праздничных плакатов, в столице установили около 5 тыс. световых конструкций, более тысячи украшенных искусственных елей.
«На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 1,5 тыс. праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые в период с 31 декабря по 2 января будут транслироваться на медиафасадах домов-книжек на ул. Новый Арбат», – приводит АГН «Москва» слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева