Опрос: Почти 30% россиян – сторонники теории эволюции

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«Сторонников дарвинизма отличает молодой возраст (18–24 лет – 59%, 25–34 лет – 40%), атеизм (56%), а также активное пользование глобальной сетью (38%). Среди тех, кто склоняется к религиозной версии происхождения человека, выше процент женщин, россиян старше 60 лет, со средним образованием, граждан, исповедующих ислам, и жителей Северо-Кавказского федерального округа», – приводит АГН «Москва» текст исследования.
Ранее опрос SuperJob показал, что чаще всего на работу опаздывают россияне возрастом моложе 34 лет. А карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко перечислила наиболее частые ошибки в составлении резюме, к которым отнесла неструктурированное портфолио.
«Потенциальному работодателю будет приятнее рассматривать вашу кандидатуру, если он поймёт, что вы цените его время и готовы рассказать о себе в читабельном формате. Размер резюме не должен превышать двух страниц А4. Кроме того, оно должно быть оформлено в едином стиле, размере шрифта и цвете. Не стоит делать неуместных акцентов, отвлекающих внимание. У резюме должна быть чёткая структура», — проговорила в беседе с RT Семеренко.
Также ошибками являются подбор неуместных фото к резюме, копирование обязанностей с разных мест работы и несоответствие образования заявленной позиции.
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