Опрос ЭИСИ: Большинство посетителей выставки «Россия» гордятся своей страной

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Абсолютное большинство гостей выставки-форума «Россия» на ВДНХ заявили о чувстве гордости за свою страну. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого специалистами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) при участии аналитиков Высшей школы экономики (ВШЭ).
Так, в первые недели доля высоких оценок организации выставки и её работы (от 8 до 10 баллов по десятибалльной шкале) составляла около 85%, то через два месяца она увеличилась до 90%, а ещё через месяц — до 91%. Президент РФ Владимир Путин высказывал предложение о продлении сроков работы выставки, так что эти цифры могут ещё вырасти.
Читайте также:
УЗИ щитовидки на стенде Подмосковья на выставке «Россия» прошли 365 человек
Выставку-форум «Россия» посетили 6 млн человек за три месяца работы
Путин посетил выставку «Россия» для участия в съезде «Движения первых»
Александр Бойцов