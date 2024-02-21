Опрос: Почти 70% россиян положительно относятся к алкогольным подаркам

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Опрос SimpleWine показал, что 69% респондентов отметили, что положительно относятся к алкогольным подаркам.
Отмечается, что в опросе речь шла о подарках на гендерные праздники – 23 Февраля и 8 Марта.
Так, мужчины отметили, что им приятнее было бы получить в подарок виски или коньяк, в то время как большинство женщин обозначили игристое вино, французское шампанское, тихое вино или ликёр.
Как передаёт Газета.ру, в среднем россияне планируют потратить 4 790 рублей на подарки к 23 Февраля и 8 Марта.
Ранее опрос «Зарплаты.ру» показал, что в подготовке праздника для коллег-мужчин участвуют 75% сотрудниц, при этом из них 82% принимает участие в подготовке добровольно, лишь 18% делают это из-за того, что в коллективе не приветствуется отказ.
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Так, мужчины отметили, что им приятнее было бы получить в подарок виски или коньяк, в то время как большинство женщин обозначили игристое вино, французское шампанское, тихое вино или ликёр.
Ранее опрос «Зарплаты.ру» показал, что в подготовке праздника для коллег-мужчин участвуют 75% сотрудниц, при этом из них 82% принимает участие в подготовке добровольно, лишь 18% делают это из-за того, что в коллективе не приветствуется отказ.
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Мелисса Тимофеева