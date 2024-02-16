Россиянам рассказали о правилах подбора подарков к 23 Февраля

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А опрос «Авито Работы» показал, что 34% опрошенных собираются работать во время праздников 23 февраля и 8 марта. При этом, 12% респондентов заявили, что будут работать только 23 Февраля, а 3% — только 8 Марта.
«Ещё 20% собираются трудиться в оба праздника. 10% ещё не знают свой график на праздничные дни, а 27% россиян говорят, что не будут работать», — приводит RT текст исследования.
Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что основными причинами опозданий на работу россияне назвали непредвиденные обстоятельства, а также транспорт и дорога.
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