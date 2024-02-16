Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

Фото: сайт Кремля
Действующему президенту России Владимиру Путину доверяют 79,4% россиян, при этом 76,9% в целом одобряют его деятельность. Такие данные приводит ВЦИОМ после соответствующего опроса.
Таким образом, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% опрошенных российских граждан, при этом 16,8% россиян не доверяют ему. Кроме того, 76,9% респондентов в целом одобряют деятельность главы государства, а 14,4% - нет.
Опрос проводился по телефону с 5 по 11 февраля 2024 среди совершеннолетних россиян. Всего было опрошено 1600 человек.
Согласно данным другого опроса ВЦИОМ, если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, 11 февраля, большинство россиян проголосовали бы за Владимира Путина.
Сообщается, что 62% опрошенных заявили, что точно пойдут голосовать, 14% респондентов отметили, что скорее всего примут участие в голосовании.
Читайте также:
Большинство россиян заявили о доверии Владимиру Путину
Опрос: Почти 30% россиян – сторонники теории эволюции
Треть россиян выступает за перезахоронение Ленина на кладбище
Опрос проводился по телефону с 5 по 11 февраля 2024 среди совершеннолетних россиян. Всего было опрошено 1600 человек.
Сообщается, что 62% опрошенных заявили, что точно пойдут голосовать, 14% респондентов отметили, что скорее всего примут участие в голосовании.
Читайте также:
Большинство россиян заявили о доверии Владимиру Путину
Опрос: Почти 30% россиян – сторонники теории эволюции
Треть россиян выступает за перезахоронение Ленина на кладбище
Элина Позднякова