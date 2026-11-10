Не более 30% дохода на кредиты: названы правила финансовой дисциплины

10 ноября 2026, 13:28

Специалист объяснил, как сформировать хорошую кредитную историю

Фото: Istock / Дмитрий Коростылев

Хорошая кредитная история зависит прежде всего от своевременного погашения долгов и грамотного контроля финансов. Чтобы не испортить репутацию заёмщика, важно избегать просрочек, следить за долговой нагрузкой и не становиться поручителем по рискованным кредитам. Об этом рассказал «Известиям» директор по развитию финансовых продуктов компании «Сравни» Магомед Гамзаев.