Не более 30% дохода на кредиты: названы правила финансовой дисциплины
Хорошая кредитная история зависит прежде всего от своевременного погашения долгов и грамотного контроля финансов. Чтобы не испортить репутацию заёмщика, важно избегать просрочек, следить за долговой нагрузкой и не становиться поручителем по рискованным кредитам. Об этом рассказал «Известиям» директор по развитию финансовых продуктов компании «Сравни» Магомед Гамзаев.
По словам эксперта, кредитная история содержит сведения обо всех действующих и закрытых кредитах, займах, кредитных картах и просроченных платежах. В неё также могут попадать данные о задолженностях за коммунальные услуги и связь, алиментах, судебных взысканиях и банкротстве.
Гамзаев рекомендует следить, чтобы ежемесячные выплаты по всем кредитам не превышали 30% дохода. Кроме того, необходимо вовремя оплачивать счета, штрафы и налоги, а ненужные кредитные карты закрывать. Начинающим заёмщикам специалист советует небольшую кредитную карту с погашением долга в льготный период либо небольшой кредит при реальной необходимости.
Эксперт также предупредил о мошенниках, обещающих за деньги удалить или обнулить кредитную историю. Исправить можно только ошибочные сведения или данные о займах, которые человек не оформлял. Информация хранится в бюро кредитных историй семь лет с момента последнего изменения.
Если просрочки уже возникли, сначала необходимо погасить задолженность. При финансовых трудностях лучше заранее обратиться в банк и обсудить реструктуризацию долга или кредитные каникулы. Регулярная проверка кредитной истории поможет вовремя заметить ошибки и контролировать свою финансовую репутацию.
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