На поддержку жителей старшего возраста в бюджете Подмосковья заложено 40 млрд рублей

10 ноября 2026, 14:14

оригинал А. Голубев (Фото: пресс-служба Мособлдумы)

В проекте бюджета Подмосковья на будущий год на меры социальной поддержки жителей старшего возраста и граждан с инвалидностью, предусмотрено 40,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.





Поддержку старшего поколения в региональном парламенте считают безусловным приоритетом.

«Люди, которые всю жизнь работали на благо региона, должны чувствовать заботу. В проекте бюджета на 2027 год мы сохраняем все ключевые меры. Это, в частности, региональная социальная доплата к пенсии. На неё предусмотрено более 8,2 млрд рублей. Такую пенсию получат свыше 290 000 человек. Ежемесячная компенсация неработающим пенсионерам старше 65 лет охватит около 250 000 получателей», – рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«На обеспечение бесплатными санаторно-курортными путёвками предусмотрено 406,3 млн рублей. Ожидается, что путёвки получат более 11 000 человек. Ещё 181,5 млн рублей направлено на выплаты для обеспечения протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами. Их получат свыше 3600 человек», – отметил Голубев.