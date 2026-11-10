На поддержку жителей старшего возраста в бюджете Подмосковья заложено 40 млрд рублей
В проекте бюджета Подмосковья на будущий год на меры социальной поддержки жителей старшего возраста и граждан с инвалидностью, предусмотрено 40,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Поддержку старшего поколения в региональном парламенте считают безусловным приоритетом.
«Люди, которые всю жизнь работали на благо региона, должны чувствовать заботу. В проекте бюджета на 2027 год мы сохраняем все ключевые меры. Это, в частности, региональная социальная доплата к пенсии. На неё предусмотрено более 8,2 млрд рублей. Такую пенсию получат свыше 290 000 человек. Ежемесячная компенсация неработающим пенсионерам старше 65 лет охватит около 250 000 получателей», – рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.Отдельно предусмотрена компенсация взноса на капремонт. Для собственников, достигших возраста 70 лет, она составляет 50%, для тех, кому исполнилось 80, – 100%. На это направлено 325 млн рублей. Такой поддержкой смогут воспользоваться более 82 000 человек.
Ещё 679,6 млн рублей заложено на компенсацию оплаты за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Её получат почти 425 000 жителей.
Отдельное внимание уделено здоровью и восстановлению.
«На обеспечение бесплатными санаторно-курортными путёвками предусмотрено 406,3 млн рублей. Ожидается, что путёвки получат более 11 000 человек. Ещё 181,5 млн рублей направлено на выплаты для обеспечения протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами. Их получат свыше 3600 человек», – отметил Голубев.Помимо этого, в бюджете заложены средства на оплату ухода за инвалидами I и II групп. Всего это 877,7 млн рублей, что позволит обеспечить выплатами свыше 2600 человек.