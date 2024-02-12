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Опубликован февральский график приёма граждан в правительстве Подмосковья

12 февраля 2024, 16:34
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Опубликован график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на декабрь. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.



Кроме того, стали известны графики личного приёма граждан адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.

С датами приёмов можно ознакомиться на сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан». ​

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В Подмосковье стартует новая мера поддержки школ
12 февраля 2024, 17:36

Фото: пресс-служба правительства МО

Ещё одну меру поддержки школ ввели в Московской области, теперь учебные заведения 14 округов, граничащих с Москвой, будут ежемесячно получать гранты за каждого привлечённого в штат педагога. Об этом рассказал в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.
«Грант направлен на привлечение педагогов самых востребованных специальностей в подмосковные школы. За каждого дополнительного привлеченного учителя школа будет получать 80 тысяч рублей ежемесячно», — сказал Бронштейн.
Отбор школ на получение гранта стартовал 12 февраля, при этом учитываться будут все педагоги, которые были принты на работу с 1 января текущего года, и чья нагрузка составляет не менее 27 часов в неделю.
Участниками программы станут школы Чехова, Балашихи, Химок, Дзержинского, Реутова, Долгопрудного, Подольска, Котельников, Одинцовского округа, Красногорска, Наро-Фоминского округа, Ленинского, Мытищ и Люберец. Грант будет начислен в фонд оплаты труда и может быть использован для поощрения лучших педагогов.

В Московской области действует и ряд других программ, направленных на поддержку сферы образования. Это и социальная ипотека для учителей и воспитателей, и пособие молодым специалистам, и программа «Земский учитель», а также компенсация на аренду жилья учителям самых востребованных специальностей: преподавателям физики, химии и биологии, информатики и математики, русского языка и литературы, а также учителям начальных классов.

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#школы
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«После инаугурации»: что вошло в план Путина по развитию России и когда он будет представлен
Экономист раскрыл, что вошло в шестилетний план Путина по развитию России
12 февраля 2024, 16:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин анонсировал шестилетний план по развитию России. Что включает в себя проект, и почему он будет представлен только после инаугурации, читайте в материале «Радио 1».

Когда план Путина будет представлен


Экономист Денис Ракша рассказал в беседе с «Радио 1», когда будет представлен проект президента по развитию России, и на что будет обращено особое внимание.

«Сейчас начинается процесс, который должен завершиться к моменту инаугурации, тогда план уже будет предъявлен миру. Сейчас идет процесс его составления. В последние дни появились несколько разных новостей о том, как у нас будет меняться налоговая система. Вот этот план без налоговой системы существовать не может, потому что налоговая система – это источники дохода, из которых этот план будет финансироваться. Про налоговую систему еще предстоит говорить с бизнесом, с населением», - пояснил эксперт.

Ракша вспомнил прошлые проекты президента, которые были представлены в мае 2012 и 2018 годов и заявил, что они были социально направленными и ориентированными на собственные силы.

«Проект президента должен ориентироваться на внутренние инвестиции, потому что внешних нет, он должен ориентироваться на большую инфраструктурную программу, которая предполагает развитие транзита через Дальний Восток и Арктику, а с другой стороны, нужно будет восстанавливать всю инфраструктуру, разрушенную в ходе СВО, в тех регионах, которые стали новыми российскими регионами. Плюс импортозамещение, что тоже вызвано санкциями, которые будут длиться долго. В этом будет заключаться программа экономического развития», - заключил Ракша.

Отметим, что об активной и стимулирующей политике в области финансов Владимир Путин также говорил в ходе своего выступления. Он отметил, что это особенно актуально в условиях тех вызовов, которые брошены России на ближайшие годы.

Путин рассказал о планах по развитию России


Президент России Владимир Путин 12 февраля выступил на совещании по экономическим вопросам. Он сообщил, что шестилетний план по развитию страны уже разработан и находится на завершающем этапе.

По его словам, проект включает в себя такие направления как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры. Президент также отметил, что особое внимание при составлении плана уделено увеличению доходов и качеству жизни россиян.

«Рост благополучия российских семей — это наш безусловный приоритет», - сообщил Путин.

Кроме того, глава государства рассказал о включении в план мер по комплексному развитию российских населенных пунктов.

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В Подмосковье стартовал новый этап программы утилизации электроники
12 февраля 2024, 16:28

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Новый этап программы «Школа утилизации: электроника» стартовал в Московской области, площадки по даче на вторсырьё электронного лома работают в Орехово-Зуевском округе 12 и 13 февраля, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.
«Программа реализуется уже девятый год. За это время она перешагнула границы Подмосковья, и сегодня электронику правильно утилизируют в 16 регионах страны», — цитируются в сообщении слова главы министерства Тихона Фирсова.
В рамках программы на утилизацию бесплатно принимают компьютерную и бытовую технику, включая холодильники и кондиционеры, электроинструменты, персональные гаджеты, аксессуары и запчасти, а также медицинские приборы без пометки «радиация».

Программа проводится Фондом рационального природопользования, график работы площадок по приёму электроники в утиль размещён на сайте фонда.

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#экология
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#тихон фирсов
#подмосковье
#московская область
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Стало известно, кто убил украинского баскетболиста в Германии
Украинского баскетболиста в Германии убил 15-летний школьник
12 февраля 2024, 16:16

Фото: iStock/picturesd

Баскетболиста из Украины Владимира Ермакова в Германии убил 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения. Подробности приводит Bild со ссылкой на собственный источник.
Ранее сообщалось, что в немецком городе Дюссельдорф на улице неизвестные напали на баскетболиста из Украины Владимира Ермакова и убили его, а его партнер по команде Артем Козаченко находится в реанимации в критическом состоянии.

Согласно обновленным данным, убийство произошло в Оберхаузене. Примерно в 20.00 Ермаков возвращался домой вместе с товарищем из команды. В автобусе между молодыми украинскими спортсменами и местными школьниками произошел конфликт. Когда украинцы вышли из автобуса, на них напали подростки с ножами. Действие попало в поле видимости камер видеонаблюдения. Ермаков скончался в больнице, а Козаченко находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Местная полиция оперативно задержала несовершеннолетних убийц. Главным из них оказался 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена. Ранее он уже попадал в полицию из-за нападений и грабежей. Он арестован. Вторым нападавшим стал 14-летний школьник немецко-греческого происхождения из города Херне. Его передали опекунам.

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#полиция
#убийство
#конфликт
#подростки
#школьник
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Названы специалисты с самыми высокими зарплатами в Подмосковье
«Avito Работа»: фрезеровщики — самые высокооплачиваемые работники в Подмосковье
12 февраля 2024, 16:02

Фото: iStock/coffeekai

В текущем году наблюдается рост предлагаемых зарплат в Подмосковье. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе «Avito Работа».
Отмечается, что в целом с начала 2024 году количество вакансий в Московской области увеличилось на 66%, по сравнению с тем же период прошлого года. Также на 13% выросла средняя заработная плата, достигнув показателя в 73 079 рублей вместо 64 558 рублей в прошлом году.

Самыми высокооплачиваемыми рабочими в Подмосковье в январе этого года стали фрезеровщики со средним заработком в 146 588 рублей и автоэлектрики, получающие 123 218 рублей.

Следом за ними идут строители (122 064 рублей), монтажники (121 069 рублей) и плотники (116 523 рублей).

Если рассматривать офисных специалистов, то среди них лидерами по заработной плате стали менеджеры по развитию (90 820 рублей), менеджеры проектов (90 159 рублей) и менеджеры по продажам (88 377 рублей).

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#работа
#профессии
#зарплата
#подмосковье
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В Подмосковье за месяц по дачной амнистии зарегистрировали 4,5 тыс. объектов недвижимости
12 февраля 2024, 15:57

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Более четырёх с половиной тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области в рамках дачной амнистии в январе текущего года, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«За месяц зарегистрировано более 4.5 тыс. объектов недвижимости, из них 3,6 тыс. — это индивидуальные жилые дома площадью с налоговым потенциалом 18,8 млн рублей. Всего в этом году в планах повлечь в налоговый оборот по дачной амнистии около 70 тысяч таких объектов», — сообщила глава министерства Наталья Адигамова.
Первое место по числу зарегистрированных объектов по дачной амнистии в январе стал Раменский округ. Там легализовали 362 объекта, из которых 306 — индивидуальные дома. Налоговый потенциал составил 1,3 млн рублей. На втором месте оказался Дмитровский округ, где зарегистрировали 324 объекта, в том числе — 247 частных домов, налоговый потенциал оценивается в 1 миллион рублей. Третье место заняла Истра с 301 поставленным на учёт объектом, при этом частных домов среди них оказалось больше, чем в Дмитрове, — 251, благодаря чему выше оценивается и налоговый потенциал: в 1,5 млн рублей.

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#дачная амнистия
#наталья адигамова
#минимущества
#подмосковье
#московская область
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В Богородском ищут браконьеров, застреливших двух лосей
12 февраля 2024, 15:50

Фото: Istockphoto / Kyle Moon

Сотрудники подмосковного охотнадзора выявили в Богородском городском округе факты незаконной добычи двух лосей. Останки животных инспекторы обнаружили вблизи поселка Ямкино, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Охота на копытных шла в запрещённые для этого сроки. Это безусловное нарушение обязательных требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Материалы направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела», – пояснил Фирсов.
В ведомстве напомнили, что неделю назад под Волоколамском выявили подобный случай охоты на лосей с несоблюдением сроков охоты.
«Важно, чтобы охота проводилась в разрешённые сроки, поскольку от этого зависит сохранение баланса в природе. Если гражданин нарушает закон, он должен понести соответствующее наказание», – добавил министр.
Ранее сообщалось, что сезон охоты на лося в Московской области закончился 10 января. Однако после этого было выявлено несколько случаев браконьерства.

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#тихон фирсов
#минэкологии мо
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#подмосковье
#московская область
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Синоптик Позднякова заявила о возвращении аномальных морозов уже на этой неделе
12 февраля 2024, 15:49

Фото: istockphoto.com/CatEyePerspective

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что морозы вернуться в столицу уже к четвергу, 15 февраля.
«В предстоящий четверг в ночные часы столбики опустятся до минус 20°C, а в дневные часы этот показатель составит около минус 10-12°C», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

Некоторого потепления в Москве, по словам синоптика, можно будет ожидать к выходным.

А врач-хирург Нина Зубова рассказала, как вести себя во время аномальных морозов и ледяного дождя для того, чтобы сберечь организм.

«В такую погоду значительно возрастает риск травм из-за падений. Поскальзывание на ледяной корке тротуаров и дорог нередко оборачивается переломами, ушибами и вывихами. Если есть возможность, лучше в такие дни оставаться дома. Если выйти на улицу необходимо, надо надевать обувь с устойчивой нескользящей подошвой и передвигаться неспеша: делать небольшие шаги, наступая на всю подошву», — прокомментировала в беседе с RT Зубова.

При ходьбе важно держать руки свободными, поскольку так вероятность упасть и травмироваться меньше. Кроме это, врач напомнила о важности одеваться по погоде в непогоду.

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#погода
#москва
#зима
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Россельхознадзор: Нужны радиологические исследования из-за ситуации в Японии
12 февраля 2024, 15:36

Фото: istockphoto.com/HappyNati

В пресс-службе Россельхознадзора заявили, что отчёт Токийской электроэнергетической компании-оператора «Фукусимы-1» об утечке воды из очищающего радиоактивную воду устройства нужны радиологические исследования.
«Служба продолжит мониторинг водных биоресурсов из трансграничных с Японией районов, представляющих угрозу здоровью российского потребителя. Также Россельхознадзором проводится работа по внедрению в работу лабораторий Службы методики измерений объёмной активности трития в объектах окружающей среды, технологических и биологических сред с использованием жидкосцинтилляционных спектрометрических радиометров альфа-, бета-излучения МИ-97-2023», — приводит RT сообщение пресс-службы ведомства.

В то же время стало известно, что в России на основе оперативных данных Росгидромета за 2023 год количество загрязнений рек, озёр и других пресноводных водоёмов выросло. Как пишут argumenti.ru, самыми распространенными загрязняющими веществами стали соединения марганца, цинка, нитритный и аммонийный азот, соединения меди, никеля, общего железа, алюминия.

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#экология
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