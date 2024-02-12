Опубликован февральский график приёма граждан в правительстве Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Опубликован график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на декабрь. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Кроме того, стали известны графики личного приёма граждан адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.
С датами приёмов можно ознакомиться на сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».
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