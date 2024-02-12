Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковье снова вошло в топ-3 рейтинга российских регионов по качеству жизни

Подмосковье снова вошло в топ-3 рейтинга российских регионов по качеству жизни

12 февраля 2024, 10:16
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область вновь оказалась в числе лидеров в рейтинге по качеству жизни в регионах России, заняв третье место. Как и в прежние годы, на первых двух позициях – Москва и Санкт-Петербург. Замыкают рейтинг Тува, Ингушетия и Еврейская автономная область, свидетельствуют результаты исследования.
Ежегодный, 12-й по счёту, отчёт подготовили аналитики РИА Рейтинг. Он строился на основе комплексного учёта 66 показателей, оценивающих фактическое состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. Учитывались в том числе такие показатели, как уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность, демография, экология и климат, здоровье населения и уровень образования.

Сводный рейтинговый балл у Москвы и Санкт-Петербурга превышает 80 при возможном диапазоне от 1 до 100, а у Московской области вплотную приблизился к этому уровню и составил 79,9. В прошлом году Подмосковье также заняло третье место, однако рейтинговый балл был чуть ниже.


Как отмечают составители рейтинга, эта тройка регионов возглавляет список уже в течение многих лет и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты Федерации.

Читайте также:

Названы самые безопасные для детей города Московской области

Подмосковье вошло в топ-3 рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

Подмосковье вошло в топ-3 национального туристического рейтинга
#подмосковье
#московская область
#рейтинг
#качество жизни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Из парков Подмосковья за неделю вывезли более 52 тысяч кубометров снега
12 февраля 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Более 52 тысяч кубических метров снега вывезли с парковых территорий Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Подмосковья.
«За неделю с 5 по 11 февраля из парков региона было вывезено свыше 52 тысяч кубометров снега. В работах принимали участие 544 человека, было задействовано 155 единиц снегоуборочной техники», — цитируются в сообщении слова главы министерства Михаила Хайкина.
Согласно принятым правилам, в первую очередь снег убирают с центральных парковых аллей, а потом со спортивныъ и детских площадок и с второстепенных дорожек и троп. Все расчищенные поверхности обрабатываются противогололёдными материалами.

Читайте также:

Лыжную трассу в новом лесопарке «Шишкин лес» опробовали 4700 спортсменов

В новом лесопарке «Шишкин лес» следующей зимой организуют каток

Парки Подмосковья в январе посетили более 4 млн человек
#снег
#уборка
#парки
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ж/д переезд у города Куровское перекроют 15 февраля
12 февраля 2024, 10:40

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Автомобильное движение на железнодорожном переезде между остановками 90 км и 95 км у города Куровское Орехово-Зуевского округа закроют на несколько часов в четверг, 15 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

«Переезд будет закрыт с семи утра до 16:00 в связи с ремонтно-путевыми работами. Объехать перекрытый участок можно будет по Шатурскому шоссе», — отмечается в сообщении.

Водителей просят отнестись к работам, направленным на увеличение безопасности движения, с пониманием и учитывать изменение режима проезда при планировании маршрутов.

Читайте также:

На Ставрополье машина столкнулась с товарным поездом, трое детей погибли

В Подмосковье сократилось число случаев травмирования граждан в границах МЖД

Новую дорогу в Павловской Слободе откроют в 2025 году

#переезд
#перекрытие
#куровское
#орехово-зуево
#мжд
#дорога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ленинском округе построили школу на 1100 мест
12 февраля 2024, 09:35

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, построили в жилом комплексе «Бутово Парк 2» на территории Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В новой школе смогут заниматься ученики 44 классов. В здании есть три спортзала и лаборатории для занятий естественными науками и информатикой, а также актовый зал более чем на 400 зрителей. Школа оснащена современным оборудованием», — отмечается в сообщении.
На пришкольной территории построен стадион с футбольным полем и площадкой для волейбола и баскетбола.

Школа возведена на средства застройщика — компании «ПИК» — в рамках договора о комплексном развитии территории.

Читайте также:

Воробьёв пообещал, что долгожданная школа в Павловской Слободе откроется 1 сентября

В ЖК «Горки Парк» продолжается строительство новой школы на 1100 мест

В Лобне в конце лета сдадут одну из крупнейших школ Подмосковья
#школа
#ленинский городской округ
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Нанимают проституток»: Фанат секс-вечеринок рассказал об ужасах, которые там происходят
Vice: частый гость секс-вечеринок из Британии рассказал об их темной стороне
12 февраля 2024, 07:40

Фото: istock / Dziggyfoto

Любитель секс-вечеринок из Великобритании рассказал о темной стороне таких мероприятий. Об этом мужчина рассказал в беседе с YouTube-каналом издания Vice.
Пожелавший сохранить анонимность великобританец рассказал, что люди не всегда идут на подобные мероприятия по собственном желанию. Бывает так, что партнер уговаривает другого, и в результате это не приносит второму никакого удовольствия. Часто людей вынуждают заниматься сексом, если они этого не желают. Из-за этого некоторые оказываются вовлечены в более извращенные практики, чтобы испытать новые ощущения. Как утверждает британец, это выглядит крайне нездорово со стороны.

Аноним отметил, что неоднократно видел людей, которым в процессе становилось некомфортно, но они ничего не говорили.

Он также заявил, что некоторые свингерские секс-вечеринки запрещают приходить по одному, поэтому мужчины нанимают проституток, чтобы те притворялись их партнерами. Британец пояснил, что такие тусовки, в основном, любят посещать богатые пожилые мужчин, чьи подруги намного моложе.

«На одной из секс-вечеринок несколько лет назад я только закончил заниматься сексом с женщиной, а ее муж все еще занимался сексом с кем-то еще прямо рядом с нами. Я видел, что ей было очень неприятно: она не хотела, чтобы он был с другой женщиной и жаждала, чтобы он прекратил», — вспомнил мужчина.
Читайте также:

Чёрные трансплантологи рассматривают Украину как сырьевую базу органов

Собчак планирует подать в суд на НТВ

Посол США Трейси рассказала, что ей нравится ездить в московском метро
#секс
#мероприятия
#мужчины
#мужчина
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме Минских соглашений
РФ запросила на 12 февраля проведение заседания СБ ООН по Минским соглашениям
12 февраля 2024, 06:46

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия подала запрос о проведении заседания Совета Безопасности ООН по Украине на 12 февраля, когда исполняется годовщина Минских соглашений, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале в Telegram.
По его словам, на заседании будут обсуждаться действия членов Совбеза и вопрос о том, как они влияют на реализацию ключевых задач СБ ООН, в том числе в предотвращении кризисов и конфликтов.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что в ситуации с Минскими соглашениями Россию «просто водили за нос».

В сентябре 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада, виновные в развале Минских соглашений, также несут ответственность за конфликт на Украине.

Читайте также:

Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску

Дюжарри: Генсек ООН Гутерриш не смотрел интервью журналиста Карлсона с Путиным

Небензя заявил о причастности США к крушению Ил-76
#сша
#конфликт
#владимир путин
#президент
#сергей лавров
#страны
#министр
#интервью
#оон
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Западные фармкомпании испытывали препараты на жителях Мариуполя
Западные фармкомпании испытывали препараты на пациентах больницы в Мариуполе
12 февраля 2024, 06:33

Фото: iStock/gorodenkoff

В Мариуполе были проведены испытания медикаментов на людях, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующие документы, обнаруженные в подвале одной из местных больниц во время ее реконструкции.
По данным издания, речь идет о тестировании препаратов на пациентах психиатрического отделения больницы с 2008 по 2016 годы при участии украинских чиновников.

Названия препаратов в документах не указаны, однако эффективность их воздействия на пациентов оценивалась по критериям Американской коллегии ревматологов (ACR).

В документах также упоминаются несколько зарубежных фармацевтических компаний.

Читайте также:

Патрушев: США бесцеремонно готовятся возобновить ядерные испытания

Замсекретаря Совбеза РФ Шевцов: США разрабатывают биооружие, направленное на отдельные этносы

Кеннеди-младший заявил о биолабораториях США, разбросанных по всему миру
#сша
#больницы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили провести в школах День начала СВО
В Госдуме предложили 24 февраля провести в школах День начала СВО
12 февраля 2024, 06:18

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Предложение организовать мероприятия в российских школах, посвященные спецоперациям, было выдвинуто в Госдуме на заседании 24 февраля.
Инициативу предложила первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова, сообщает ТАСС.

По словам депутата, Министерству просвещения России предлагается разработать программу общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции.ъ

Парламентарий подчеркнула, что спецоперация является значимым событием в современной истории России.

Читайте также:

В Дмитрове провели бизнес-урок для школьников

Озвучена серьёзная проблема школьного изучения английского

Сотрудники «Мособлпожспас» провели с детьми уроки на тему безопасности
#бизнес
#мособлпожспас
#уроки
#операции
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Росавиации прошли обыски из-за вывоза бортов за рубеж
В Росавиации прошли обыски из-за вывоза около 60 бортов за рубеж
12 февраля 2024, 05:49

Фото: iStock/Nimdamer

Обыски были проведены Федеральной службой безопасности (ФСБ) в Центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве в рамках уголовных дел о незаконном выводе почти 60 гражданских самолетов и вертолетов из-под юрисдикции России. Об этом информирует издание «Известия».
Согласно данным публикации, начиная с марта 2022 года, указанные воздушные суда были проданы, в том числе в недружественные страны.

В дальнейшем три вертолета были задействованы в специальной военной операции на стороне противника, а самолеты Ил-76 использовались для перевозки грузов с отключенными идентификационными приборами, что мешало отслеживанию их маршрутов.

На месте проведения обыска сотрудники ФСБ и МВД изымали документы из кабинетов двух чиновников агентства.

По части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») возбуждены уголовные дела в отношении Кристины Бывалиной, ее бывшего заместителя Анны Жильцовой, уволенной в июне 2023 года, а также Петра Козырева.

Читайте также:

Названа причина ЧП с самолетом в аэропорту Саранска с фигуристами на борту

Частный самолёт Bombardier разбился во Флориде, причины устанавливаются

СК начал следственную проверку по факту инцидента в аэропорту Саранска
#мвд
#самолёты
#перевозки
#чп
#фсб
#ук
#документы
#страны
#операции
#сотрудники
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первый в мире человек умер от нового вируса
Alaska Public Media: первый в мире человек умер от нового вируса Alaskapox в США
12 февраля 2024, 05:33

Фото: IStock/Ivan Zhaborovskiy

Первый случай смерти от нового вируса Аляскапокс (Alaskapox virus, AKPV) был зафиксирован на полуострове Кенай в США, сообщает Alaska Public Media, ссылаясь на департамент здравоохранения Аляски.
В пятницу, 9 февраля, ведомство сообщило о смерти мужчины с ослабленным иммунитетом, который проходил лечение от рака. Он проживал один в лесной местности и контактировал с бездомной кошкой, которая, по его словам, регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих. Однако результат теста на наличие AKPV у этой кошки оказался отрицательным.

Вирус Аляскапокс был впервые обнаружен в штате в 2015 году. Его симптомы схожи с признаками оспы. По словам эпидемиолога доктора Джулии Роджерс, вирус в основном заражает животных.

Она выразила мнение, что случаи инфицирования AKPV будут редкими, и смерть людей с ослабленным иммунитетом от этого вируса маловероятна. Тем не менее, Роджерс подчеркнула, что пока нет доказательств передачи вируса от человека к человеку.

Читайте также:

«Пожинаем плоды». Иммунолог Жемчугов раскрыл причины последних вспышек кори

Воскрешение из мертвых: российские ученые излечат рак и увеличат мозг

Вирусолог рассказал о гипотетической «болезни Х»
#ученые
#вирус
#кошки
#смерть
#лечение
#мнение
#мужчины
#симптомы
#болезни
#рак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф