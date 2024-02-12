Подмосковье снова вошло в топ-3 рейтинга российских регионов по качеству жизни

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сводный рейтинговый балл у Москвы и Санкт-Петербурга превышает 80 при возможном диапазоне от 1 до 100, а у Московской области вплотную приблизился к этому уровню и составил 79,9. В прошлом году Подмосковье также заняло третье место, однако рейтинговый балл был чуть ниже.
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