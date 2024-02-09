Подмосковье вошло в топ-3 рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Московская область заняла второе место промежуточного рейтинга нацпроекта «Производительность труда» за 2023 год. Всего в группу лидеров попали 23 региона, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Регион активно привлекает предприятия к участию в национальном проекте. Сегодня в нём задействованы уже 236 предприятий. Многие реализовали нацпроект на пилотном участке производства и отмечают значительные улучшения. Другие только приступают к работе по повышению производительности», – пояснила Зиновьева.Рейтинг составили Минэкономразвития совместно с АНО «ФЦК».
Помимо этого, на рейтинг влияет информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки.
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