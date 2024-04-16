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Опубликован проект «Путин. Время России» с трудовыми достижениями страны за 12 лет

16 апреля 2024, 09:38
Фото: iStock/Mailson Pignata

Фото: iStock/Mailson Pignata

Проект «Путин. Время России», посвящённый важнейшим трудовым достижениям страны за период с 2012 по 2024 гг., создала некоммерческая организация «Национальный центр трудовой славы», сообщает пресс-служба Центра.
«В проекте собрано более 400 событий, в которых принимал участие президент России Владимир Путин. Это открытие объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, новых производств, больниц, школ, памятников, модернизация армии и объектов оборонной промышленности», — говорится в сообщении.
В проект входит 241 статья, события систематизированы хронологически.



Кроме того, Национальный центр трудовой славы выпустил новый номер альманаха «Время России». Он состоит из 146 статьей, касающихся главных событий страны, произошедших с октября по декабрь 2023 года.

Альманах и проект «Путин. Время России» доступны на портале времяроссии.рф.

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#владимир путин
#россия
#развитие
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В России запустят серийное производство новой версии детектора дронов «Булат»
16 апреля 2024, 09:28

Фото: iStock/vadimrysev

В России к концу мая запустят в серийное производство новую версию детектора дронов «Булат», оснащённого искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщил директор по развитию команды 3mx Сергей Шандобыло.
ИИ был обучен сканированию свыше 150 уникальных частотных сигнатур. Также он научился отличать сигналы беспилотников от беспроводных сетей (WiFi-роутеров, Bluetooth-устройств, станций сотовой связи), даже при наложении сигналов друг на друга в определённой полосе частот. «Булат» способен определять БПЛА с передатчиками низкой мощности, сигналы которых трудно различить на фоне помех в эфире, рассказал специалист «Известиям».

Военный эксперт Дмитрий Корнев отметил, что эта разработка очень важна для российских военных, поскольку ручная работа по обнаружению дронов кране трудозатратна.

При этом в данном случае ИИ не является некой панацеей от FPV-дронов, но это важная технология. В настоящее время идёт серьёзное технологическое соревнование между Россией и Западом, в том числе, в производстве военной продукции с ИИ. Сейчас у стороны противника больше опыта, но и Россия уже активно оснащает свою технику данной технологией, подчеркнул исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ, доктор физико-математических наук Александр Родин.

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#дрон
#производство
#россия
#бпла
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Зарубившему топором старшего брата россиянину дали 7,5 лет
16 апреля 2024, 08:31

Фото: iStock/FOTOKITA

Суд в Амурской области приговорил к 7,5 годам лишения свободы мужчину, зарубившего топором 45-летнего брата, пишет «Лента.ру».
По данным регионального управления Следственного комитета России, 38-летний местный житель признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как пишет ведомство, вечером 13 декабря прошлого года в доме на Ульяновской улице в Завитинске братья и их мать выпивали. Мужчины начали ссориться. Младший брат схватил нож и ранил старшего. Потом он взял топор и нанёс ему смертельный удар по голове.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверит обстоятельства увольнения из КубГМУ хирурга Алексея Дикарева, пришившего ребенку откушенное собакой лицо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#убийство
#ск рф
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В РФ предложили установить размер минимального оклада на уровне МРОТ
16 апреля 2024, 04:44

Фото: istock / Fascinadora

В России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не менее одного МРОТ. Соответствующий закон от фракции «Справедливая Россия — За правду» с поправками в Трудовой кодекс внесут в Госдуму 16 апреля.
«В настоящее время практически во всех отраслях экономики наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы. В таких условиях без установления минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд невозможно перейти к экономике высоких заработных плат», — пишут «Известия».
В документе пояснили, что в некоторых организациях России на сегодняшний день тарифная ставка меньше МРОТ. По данным специалистов, с таким начислением зарплаты сталкивается более 700 тысяч граждан РФ.

Глава фракции Сергей Миронов в беседе с изданием отметил, что это началось с 2007 года, после принятия поправок в законодательство, которые ликвидируют минимальные гарантии вознаграждения за труд от государства.

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Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в мае
Эксперт Рыжих: В мае пенсии повысят угольщикам, инвалидам и 80-летним
16 апреля 2024, 04:33

Фото: istock / Denis Vostrikov

В мае 2024 года пенсии повысят членам летных экипажей, работникам угольной промышленности, а также получившим в мае первую группу инвалидности и тем, кому исполнится 80 лет. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих в разговоре с РИА Новости.
Собеседница издания отметила, что индексация доплат проводится регулярно — 4 раза в год. Одной из дат планового перерасчета стало 1 мая.

« С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности», — заявила Рыжих.
Эксперт добавил, что у каждого пенсионера размер доплаты индивидуален, на него влияют продолжительность специального стажа, зарплата и страховые взносы.

Помимо этого, дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

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Мужчина попытался удивить супругу в постели и был осмеян
16 апреля 2024, 04:20

Фото: istock / stefanamer

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, который попытался удивить жену в постели, но оказался обсмеянным. Совет эксперта публикует издание Slate.
Как утверждает автор письма, у них с супругой разные сексуальные темпераменты. Он любит заниматься сексом, а жена соглашается на интим примерно раз в 10 дней и никогда сама не проявляет инициативу. Чтобы разнообразить сексуальную жизнь, мужчина приобрёл дизайнерское мужское нижнее белье и примерил его.

«Я зашел в комнату, и она начала смеяться. Сказала, что я выгляжу комично, что это вещь для ненормальных и что она выглядит как что-то медицинское. Мы так много говорили об этой проблеме, но мне действительно тяжело, я чувствую себя неудовлетворенным и одиноким», — написал мужчина с просьбой помощи.
В ответ Юзвяк заявил, что, возможно, супруге необходима помощь в раскрытии своей сексуальности.

«Если вы обсуждаете только нужды и неудовлетворение мужчины, попробуйте для разнообразия сконцентрироваться на женских. Пусть она объяснит, почему ей не нравится секс и что бы она хотела попробовать, но скрывала», — заявил эксперт.
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Глава МАГАТЭ Гросси: на Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений
16 апреля 2024, 02:52

Фото: istock / KE ZHUANG

Специалисты МАГАТЭ не видели на Запорожской АЭС тяжёлых вооружений. Об этом сообщил глава организации Рафаэль Гросси по итогам заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, передает ТАСС.
«Там нет тяжёлых вооружений», — заявил Гросси журналистам.
Как утверждает глава МАГАТЭ, чтобы обозначить виновных в атаках на ЗАЭС, Международному агентству по атомной энергии требуются доказательства, но в данном случае это «невозможно».

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС повысилась. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что активность беспилотников ВСУ в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские БПЛА.

Ранее Гросси анонсировал поездки в Россию и на Украину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#заэс
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Андрея Кураева* восстановили в сане
Андрей Кураев* сообщил о восстановлении его в сане Константинопольской церковью
16 апреля 2024, 01:52

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Признанный иноагентом и лишенный сана протодиакон Андрей Кураев* сообщил, что Константинопольский патриархат восстановил его в сане. Кадры соответствующего указа разместил на своем аккаунте в «Живом журнале» сам Кураев*.
В документе указано, что после тщательного рассмотрения обращение священнослужителя было определено, что канонические наказания, наложенные на Кураева не соответствуют церковным критериям.

«Сей нашей Патриаршей грамотой, во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее, чтобы вы могли в полной мере пользоваться всем, что надлежит вашему священному статусу, как и прежде», — указано в опубликованном Кураевым* документе.
Первый раз о своем восстановлении в сане Кураев* сообщил 6 апреля. Как утверждает бывший протодиакон, документ был подписан 3 апреля 2024 года — через 3 года после того, как Русская православная церковь лишила его сана.

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*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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#иностранный агент
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Глава МАГАТЭ Гросси анонсировал поездки в Россию и на Украину
Глава МАГАТЭ заявил, что планирует посетить РФ и Украину в ближайшее время
16 апреля 2024, 01:30

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в скором времени планирует посетить Россию и Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нам нужно посетить Украину и Россию. Нам нужно держать этот канал коммуникации открытым», — разъяснил он свое решение корреспондентам.
Как утверждает Гросси, даты визитов в государства пока неизвестны, но в ближайшее время их согласуют. Он также добавил, что МАГАТЭ предложит России и Украине провести оценку технического состояния Запорожской АЭС.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС повысилась. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что активность беспилотников ВСУ в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские БПЛА.

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Глава Орска ответил на расследование о недвижимости сына в Дубае
Мэр Орска Козупица заявил, что его сын Николай добился всего сам
16 апреля 2024, 01:02

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Мэр Орска Василий Козупица заявил, что его сын Николай добился успехов самостоятельно. Он с отличием окончил университет по специальности инженер-геолог и работал десять лет на Сахалине в тяжелых условиях, после чего уехал работать в Саудовскую Аравию.
Так глава города прокомментировал расследование соратников Алексея Навального о его сыне, видео с комментарием публикует Телеграм-канал «Урал56.Ру».

«Мой сын уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мёд. Там очень жарко и очень сложный климат. Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами», — заявил чиновник.
До этого выяснилось, что у семьи мэра затопленного Орска есть элитное жилье в Дубае. Примерная стоимость оценивается 33 миллиона рублей. Николай Козупица переехал с семьей за границу в 2022 году после начала частичной мобилизации в России.

Напомним, 5 апреля в Орске прорвало дамбу. По данным на 15 апреля в Оренбургской области оказались подтоплены более 14 тысяч жилых домов и 21 тысяч участков.

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