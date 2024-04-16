Опубликован проект «Путин. Время России» с трудовыми достижениями страны за 12 лет

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Проект «Путин. Время России», посвящённый важнейшим трудовым достижениям страны за период с 2012 по 2024 гг., создала некоммерческая организация «Национальный центр трудовой славы», сообщает пресс-служба Центра.
«В проекте собрано более 400 событий, в которых принимал участие президент России Владимир Путин. Это открытие объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, новых производств, больниц, школ, памятников, модернизация армии и объектов оборонной промышленности», — говорится в сообщении.В проект входит 241 статья, события систематизированы хронологически.
Кроме того, Национальный центр трудовой славы выпустил новый номер альманаха «Время России». Он состоит из 146 статьей, касающихся главных событий страны, произошедших с октября по декабрь 2023 года.
Альманах и проект «Путин. Время России» доступны на портале времяроссии.рф.
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