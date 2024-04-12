Путин поздравил семью Пяк, потомственных оленеводов с Ямала, с золотой свадьбой

Видео: Telegram-канал Кремль.Новости
Президент России Владимир Путин в присутствии белорусского лидера Александра Лукашенко и космонавтов МКС поговорил по телефону с многодетной семьёй Пяк – потомственными оленеводами с Ямала и поздравил их с золотой свадьбой. Видео с поздравлением опубликовал Telegram-канал Кремль.Новости.
Российский лидер поздравил семью Пяк от лица всех собравшихся, а также пожелал всего доброго, успехов и выразил надежду на то, что встреча с семьей еще состоится. Путин подчеркнул, что самое главное во всех успехах — «это ваша семья, основа всего, что происходит в жизни и в каждом движении вперед».
Напомним, семья Пяк является победителем Всероссийского конкурса министерства труда «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций».
Ранее сообщалось, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно проведенному опросу, составляет 79,7%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.
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Напомним, семья Пяк является победителем Всероссийского конкурса министерства труда «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций».
Ранее сообщалось, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно проведенному опросу, составляет 79,7%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.
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Екатерина Коршунова