Путин поздравил семью Пяк, потомственных оленеводов с Ямала, с золотой свадьбой

Президент России Владимир Путин в присутствии белорусского лидера Александра Лукашенко и космонавтов МКС поговорил по телефону с многодетной семьёй Пяк – потомственными оленеводами с Ямала и поздравил их с золотой свадьбой. Видео с поздравлением опубликовал Telegram-канал Кремль.Новости.