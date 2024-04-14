Путин проведет совещания с членами правительства и Совбеза

Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что ожидает от Москвы осуждения «беспрецедентной иранской атаки». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что не помнит ни одного случая, чтобы Израиль осудил удары Украины по России.