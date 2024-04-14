Путин проведет совещания с членами правительства и Совбеза

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания с членами правительства и с членами Совбеза РФ, сообщает телеканал «Россия 1».
В эфире телеканала говорится, что президент обсудит с кабмином рабочие вопросы, которые будут посвящены работе с регионами. Также глава государства проведет заседание с членами правительства и Советом безопасности.
Прежде сообщалось, что Владимир Путин оценил вероятность проведения мирных переговоров по Украине. Он заявил, что Россия против навязывания схем по мирному урегулированию конфликта, которые не имеют ничего общего с действительностью. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова