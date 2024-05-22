Опубликован Топ-20 российских регионов по качеству жизни

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Агентство стратегических инициатив опубликовало Топ-20 российских регионов по качеству жизни.
Первую строчку в рейтинге занимает Москва. За ней следует Санкт-Петербург, а почётное третье место досталось Тюменской области.
В десятку также вошли: Ханты-Мансийский АО - Югра, Республика Татарстан, Московская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская и Нижегородская области.
Уточняется, что по итогам 2023 года свои показатели улучшили 48 российских регионов.
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В десятку также вошли: Ханты-Мансийский АО - Югра, Республика Татарстан, Московская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская и Нижегородская области.
Уточняется, что по итогам 2023 года свои показатели улучшили 48 российских регионов.
«Анализ результатов рейтинга позволяет выявить регионы – потенциальные носители лучших практик для тиражирования по всей стране», — заключили в АСИ.
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Евгения Парфентьева