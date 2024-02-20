Путин принимает участие в заседании форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»

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Российский лидер Владимир Путин принимает участие в планерном заседании форума АСИ по продвижению новых проектов «Сильные идеи для нового времени», об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Сильные идеи всегда нужны, потому что всегда стоят задачи, связанные с развитием. Но сильные идеи для нового времени именно сегодня – это прямо в точку. Почему? Потому что сегодня мы переживаем особое время», — заявил Путин в ходе своего выступления.
Глава РФ подчеркнул, что сейчас перед нашей страной стоят задачи совершенно другого уровня.
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