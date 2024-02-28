«Москва заставила ненавидеть»: Карлсон сравнил Россию и США

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Американский журналист Такер Карлсон, побывавший в Москве, рассказал, что красота российской столицы заставила его ненавидеть власти США. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала блогера Лекса Фридмана.
«Этот город гораздо красивее любого другого нашего города. Кстати, это не заставило меня полюбить Путина. Это заставило меня ненавидеть своих собственных лидеров», — сказал Карлсон.
По его словам, он рос в США в то время, когда там еще были красивые и безопасные города, однако сейчас их уже не осталось. Журналист считает, что местные губернаторы, мэры и президент должны нести ответственность за это.
Читайте также:
Карлсон признал, что в России продукты в четыре раза дешевле, чем в Америке
Такер Карлсон восхитился станцией метро «Киевская» в Москве
Такер Карлсон во время визита в Россию примерил бурятский национальный костюм
Элина Позднякова