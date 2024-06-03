Любовь с первого взгляда, 10 лет брака, ЭКО и рак: история Заворотнюк и Чернышева

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
В ночь на 30 мая скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк. Последние годы своей жизни звезда боролась с тяжёлой формой рака — глиобластомой. Всё это время актрису поддерживал её супруг фигурист Пётр Чернышёв.
Об истории любви Заворотнюк и Чернышёва расскажет редакция «Радио 1».
Заворотнюк была замужем трижды. Со свои первым супругом, российским бизнесменом и бывшим военным лётчиком немецкого происхождения Олафом Шварцкопфом, актриса познакомилась 29 ноября 1993 года в театре «Табакерка» на дне рождения Евгения Миронова. Он был на 12 лет старше Заворотнюк, их брак продлился около года.
Позже Заворотнюк встретила московского предпринимателя Дмитрия Стрюкова. В браке у них родились двое детей — Анна и Майкл.
С 2006 по 2008 год Заворотнюк состояла в отношениях с актёром Сергеем Жигуновым.
В 2007 года звезда «Моей прекрасной няни» приняла участие в программе «Танцы на льду. Бархатный сезон». Заворотнюк пригласили вести шоу, а завершивший свою профессиональную карьеру Чернышёв принял участие в проекте в качестве тренера. Между ними завязалась дружба, однако позже Заворотнюк заявила, что это была любовь с первого взгляда.
В 2008 году актриса приняла участие в шоу «Ледниковый период» в качестве конферансье. Её возлюбленный подготовил специальный танец, при помощи которого и сделал Заворотнюк предложение руки и сердца. Как вспоминает продюсер шоу Илья Авербух, именно он помог Чернышёву поставить этот номер, чтобы запечатлеть в памяти трогательный момент.
22 сентября 2008 года пара поженилась. Заворотнюк и Чернышёв не стали устраивать пышную свадьбу и просто расписались в ЗАГСе.
На момент заключения брака с Чернышёвым у Заворотнюк уже было двое детей от второго брака, фигурист же не завёл детей с бывшей супругой. Спустя 10 лет после того, как Чернышёв и Заворотнюк расписались, у них родилась дочь Мира.
О раке актриса узнала спустя год после рождения дочери. Заворотнюк перестала появляться на публике, её близкие также молчали о состоянии актрисы. Первым тишину нарушил продюсер Андрей Разин. Он заявил, что у актрисы обнаружили глиобластому — злокачественная опухоль головного мозга.
После этого поползи слухи, что 47-летняя актриса прошла через процедуру ЭКО, чтобы родить дочь. К тому же, в 2015 году ушла из жизни артистка Жанна Фриске. Рак забрал её в 40 лет, а двумя годами ранее она так же сделала ЭКО.
Сразу после того как Заворотнюк пропала из инфополя, её муж активно взялся за работу. Он принимал практически все предложения, которые ему поступали, чтобы обеспечить актрисе достойное лечение и уход. Всё своё свободное время фигурист проводил с больной супругой.
Как пишет starhit, особенно явно на состояние Чернышёва обратили внимание в 2022 году. Он принял участие в шоу «Стрелец-Молодец» про Татьяну Навку. После этого зрители заметили, как резко поседели волосы Чернышёва и как его глаза впали от усталости стресса.
Актриса ушла из жизни в ночь на 30 мая. Она боролась с тяжёлой болезнью на протяжение пяти лет и умерла на 54-м году жизни.
Позже стало известно, что умирающая звезда находилась в больнице. В момент смерти Чернышёв держал её за руку.
Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Сообщалось, что церемония прошла тихо, родственники запретили собравшимся фанатам актрисы фотографировать гроб.
Всю церемонию Чернышёв не отходил от любимой супруги, а когда гроб начали опускать в землю — опустился перед ним на колени и заплакал.
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Личная жизнь Заворотнюк до встречи с Чернышёвым
Заворотнюк была замужем трижды. Со свои первым супругом, российским бизнесменом и бывшим военным лётчиком немецкого происхождения Олафом Шварцкопфом, актриса познакомилась 29 ноября 1993 года в театре «Табакерка» на дне рождения Евгения Миронова. Он был на 12 лет старше Заворотнюк, их брак продлился около года.
Позже Заворотнюк встретила московского предпринимателя Дмитрия Стрюкова. В браке у них родились двое детей — Анна и Майкл.
С 2006 по 2008 год Заворотнюк состояла в отношениях с актёром Сергеем Жигуновым.
Знакомство Чернышёва и Заворотнюк
В 2007 года звезда «Моей прекрасной няни» приняла участие в программе «Танцы на льду. Бархатный сезон». Заворотнюк пригласили вести шоу, а завершивший свою профессиональную карьеру Чернышёв принял участие в проекте в качестве тренера. Между ними завязалась дружба, однако позже Заворотнюк заявила, что это была любовь с первого взгляда.
«Мы встретились взглядами, и я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд. Даже не знаю, поздоровались мы или нет. Я просто запомнила его глаза», — цитирует актрису starhit.
Как Чернышёв сделал Заворотнюк предложение
В 2008 году актриса приняла участие в шоу «Ледниковый период» в качестве конферансье. Её возлюбленный подготовил специальный танец, при помощи которого и сделал Заворотнюк предложение руки и сердца. Как вспоминает продюсер шоу Илья Авербух, именно он помог Чернышёву поставить этот номер, чтобы запечатлеть в памяти трогательный момент.
22 сентября 2008 года пара поженилась. Заворотнюк и Чернышёв не стали устраивать пышную свадьбу и просто расписались в ЗАГСе.
Причиной рака у Заворотнюк могло стать ЭКО
На момент заключения брака с Чернышёвым у Заворотнюк уже было двое детей от второго брака, фигурист же не завёл детей с бывшей супругой. Спустя 10 лет после того, как Чернышёв и Заворотнюк расписались, у них родилась дочь Мира.
О раке актриса узнала спустя год после рождения дочери. Заворотнюк перестала появляться на публике, её близкие также молчали о состоянии актрисы. Первым тишину нарушил продюсер Андрей Разин. Он заявил, что у актрисы обнаружили глиобластому — злокачественная опухоль головного мозга.
После этого поползи слухи, что 47-летняя актриса прошла через процедуру ЭКО, чтобы родить дочь. К тому же, в 2015 году ушла из жизни артистка Жанна Фриске. Рак забрал её в 40 лет, а двумя годами ранее она так же сделала ЭКО.
Как болезнь Заворотнюк сказалась на Чернышёве
Сразу после того как Заворотнюк пропала из инфополя, её муж активно взялся за работу. Он принимал практически все предложения, которые ему поступали, чтобы обеспечить актрисе достойное лечение и уход. Всё своё свободное время фигурист проводил с больной супругой.
Как пишет starhit, особенно явно на состояние Чернышёва обратили внимание в 2022 году. Он принял участие в шоу «Стрелец-Молодец» про Татьяну Навку. После этого зрители заметили, как резко поседели волосы Чернышёва и как его глаза впали от усталости стресса.
Заворотнюк умерла на руках у Чернышёва
Актриса ушла из жизни в ночь на 30 мая. Она боролась с тяжёлой болезнью на протяжение пяти лет и умерла на 54-м году жизни.
Позже стало известно, что умирающая звезда находилась в больнице. В момент смерти Чернышёв держал её за руку.
Похороны Заворотнюк
Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Сообщалось, что церемония прошла тихо, родственники запретили собравшимся фанатам актрисы фотографировать гроб.
Всю церемонию Чернышёв не отходил от любимой супруги, а когда гроб начали опускать в землю — опустился перед ним на колени и заплакал.
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Евгения Парфентьева