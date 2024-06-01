Дочь Анастасии Заворотнюк пришла на похороны матери с тайным мужем

Ночью 30 мая умерла 53-летняя Анастасия Заворотнюк. Актриса боролась с тяжелым онкологическим заболеванием, диагностированным в 2019 году. Все это время с ней был муж Петр Чернышев, актриса скончалась на его руках в хосписе.