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Дочь Анастасии Заворотнюк пришла на похороны матери с тайным мужем. Об этом сообщает «Комсомольская правда: KP.RU» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что старшая дочь актрисы Анна долгое время скрывала своего супруга. Они познакомились восемь лет назад во время учёбы в Нью-Йорке, а поженились в 2022 году. Анна ранее сообщала, что её муж не хочет медийности. Однако пропустить церемонию прощания с актрисой он не мог.
В настоящее время пара проживает в Дубае. До этого они жили в Армении и Турции. Супруги прибыли в Москву неделю назад, когда состояние Анастасии Заворотнюк сильно ухудшилось. 30 мая артиса умерла на руках своего мужа Петра Чернышёва.
Напомним, что в 2019 году Заворотнюк диагностировали глиобластому. От такого же заболевания умерла певица Жанна Фриске.
Прощание с актрисой проходило в Покровском монастыре в субботу, после чего её похоронили на Троекуровском кладбище.
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В настоящее время пара проживает в Дубае. До этого они жили в Армении и Турции. Супруги прибыли в Москву неделю назад, когда состояние Анастасии Заворотнюк сильно ухудшилось. 30 мая артиса умерла на руках своего мужа Петра Чернышёва.
Напомним, что в 2019 году Заворотнюк диагностировали глиобластому. От такого же заболевания умерла певица Жанна Фриске.
Прощание с актрисой проходило в Покровском монастыре в субботу, после чего её похоронили на Троекуровском кладбище.
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Анастасия Чинкова