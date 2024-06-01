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Муж Анастасии Заворотнюк дал первый комментарий после ее смерти

Петр Чернышев поблагодарил тех, кто пришел на прощание с Заворотнюк
01 июня 2024, 17:41
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Муж заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев поблагодарил всех, кто пришел попрощаться с актрисой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Чернышев отметил, что любовь поклонников давала Заворотнюк силы. Он также выразил уверенность в том, что сейчас актриса наблюдает за этим с небес и радуется, что «всё будет хорошо».

Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк проходила в Покровском монастыре. Проститься с ней пришли Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Илья Авербух, Татьяна Тарасова, Геннадий Хазанов, Лолита Милявская и другие.



Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому. Знаменитость была похоронена на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.

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Дочь Анастасии Заворотнюк пришла на похороны матери с тайным мужем
01 июня 2024, 16:01

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Дочь Анастасии Заворотнюк пришла на похороны матери с тайным мужем. Об этом сообщает «Комсомольская правда: KP.RU» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что старшая дочь актрисы Анна долгое время скрывала своего супруга. Они познакомились восемь лет назад во время учёбы в Нью-Йорке, а поженились в 2022 году. Анна ранее сообщала, что её муж не хочет медийности. Однако пропустить церемонию прощания с актрисой он не мог.

В настоящее время пара проживает в Дубае. До этого они жили в Армении и Турции. Супруги прибыли в Москву неделю назад, когда состояние Анастасии Заворотнюк сильно ухудшилось. 30 мая артиса умерла на руках своего мужа Петра Чернышёва.

Напомним, что в 2019 году Заворотнюк диагностировали глиобластому. От такого же заболевания умерла певица Жанна Фриске.

Прощание с актрисой проходило в Покровском монастыре в субботу, после чего её похоронили на Троекуровском кладбище.

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Песков прибыл на прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк
#прощание
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#семья
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Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище
01 июня 2024, 15:57

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Актрису театра и кино, заслуженную артистку РФ, телеведущую Анастасию Заворотнюк, скончавшуюся в возрасте 53 лет после продолжительной болезни, похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.
Знаменитость была похоронена на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище. Уточняется, что рядом находятся могилы народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.

Церемония прощания проходила в Покровском монастыре. Проститься с актрисой пришли Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Илья Авербух, Татьяна Тарасова, Геннадий Хазанов, Лолита Милявская и другие.

Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому.

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#прощание
#кладбище
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#церемония
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В Москве завершилось прощание с Анастасией Заворотнюк
01 июня 2024, 14:40

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Гроб актрисы Анастасии Заворотнюк под аплодисменты собравшихся вынесли из храма Покровского монастыря после прощания. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что актрису похоронят рядом с могилами Валентина Гафта и Юрия Шатунова. Согласно информации РИА Новости, траурные венки прислали мама и дети Заворотнюк, журналисты Андрей Малахов, Александр Митрошенков, Союз кинематографистов России и другие.




Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому. Сегодня, 1 июня, на Троекуровском кладбище состоятся похороны знаменитости.

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#кино
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#кладбище
#похороны
#актриса
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Никас Сафронов раскрыл, чего больше всего боялась Анастасия Заворотнюк
Сафронов заявил, что Заворотнюк не была довольна своей карьерой
01 июня 2024, 12:32

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Художник Никас Сафронов заявил, что, несмотря на яркие роли и большую популярность, актриса Анастасия Заворотнюк не была довольна своей карьерой. Об этом сообщает МК.
Согласно мнению Сафронова, Заворотнюк стала заложницей конкретного образа, однако она хотела прославиться как драматическая актриса. Художник отметил, что до того, как стать известной «няней», актриса одиннадцать лет служила в театре Олега Табакова, который, по словам Сафронова, выбирал только лучших.

Художник заключил, что Заворотнюк была очень красивой, талантливой и простой в общении актрисой, которой сильно не хватает.

Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому. Сегодня, 1 июня, на Троекуровском кладбище состоятся похороны ​знаменитости.

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#кино
#онкология
#кладбище
#похороны
#художник
#кома
#актриса
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В Москве выстроились очереди из желающих проститься с Анастасией Заворотнюк
Очереди из желающих проститься с Заворотнюк выстроились у Покровского монастыря
01 июня 2024, 11:25

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Длинные очереди выстроились около Покровского ставропигиального женского монастыря в Москве, где проходит церемония прощания с известной артисткой Анастасией Заворотнюк, сообщает телеграм-канал Zvezdanews.
Несколько десятков человек пришли на территорию монастыря. Среди желающих проститься не только поклонники артистки, но и коллеги по сцене. В числе первых в траурный зал прибыли Лолита, дизайнер Игорь Гуляев, Эдгар Запашный и Геннадий Хазанов.

Родные и близкие Заворотнюк также ожидают начало церемонии прощания, после завершения которой, артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая от злокачественной опухоли мозга в возрасте 53 лет.

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Очередной удар: Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк настигла новая беда

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Родные Анастасии Заворотнюк отказались от экспериментального лечения
01 июня 2024, 10:24

Фото: РИА Новости/Анна Сергеева

Родные Анастасии Заворотнюк не стали использовать для ее лечения препарат, который был разработан специально для актрисы в столичном Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, муж Анастасии, фигурист Петр Чернышев обращался в ИМБ им. Энгельгардта и передавал клетки раковой опухоли Заворотнюк для выработки специальных вирусов, которые могли уничтожить онкологию. Спустя некоторое время ученым удалось изготовить препарат.

Отмечается, что несмотря на это близкие не стали его использовать, так как в то время колоть его в больнице было юридически запрещено, препарат не прошел клинические испытания. Это характеризовалась большими проблемами для лечения актрисы, ведь долгое время она проводила именно в медучреждениях.

Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому.

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Очередной удар: Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк настигла новая беда
Умершая от рака Заворотнюк оставила крупные долги по налогам
31 мая 2024, 02:27

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Ночью 30 мая умерла 53-летняя Анастасия Заворотнюк. Актриса боролась с тяжелым онкологическим заболеванием, диагностированным в 2019 году. Все это время с ней был муж Петр Чернышев, актриса скончалась на его руках в хосписе.
О жизни Заворотнюк и Чернышева, их истории любви и трудностях, с которыми столкнулась семья – в материале «Радио 1».

История любви Заворотнюк и Чернышева

Отношения Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева начали развиваться в 2009 году. Артистка тогда была ведущей шоу «Ледниковый период», а Петр был одним из участников программы.

Будучи коллегами, они начали общаться. Завязалась дружба, которая переросла в романтические отношения. Позже в интервью Заворотнюк признавалась, что это была любовь с первого взгляда.

Чернышева, по его признанию, поразил внутренний мир очаровательной Заворотнюк, ее искренность и отзывчивость.

«Я сразу понял, что Настя — это моя вторая половинка, она ответила мне симпатией, и я решил действовать», — говорил Петр Чернышев.
Их свадьба прошла в два этапа — тайное мероприятие в Крыму в Форосе и выступление в одном из выпусков «Ледникового периода». В роли сватов, выводивших Анастасию к жениху, выступили Александр Жулин и Илья Авербух, а на счастливую жизнь благословение давала сама Татьяна Тарасова.

Так появилась одна из самых красивых пар российского шоубиза. Супруги часто появлялись на красных дорожках, путешествовали по миру, вместе вели программу на НТВ и радостно делились моментами жизни с публикой.

Анастасия никогда не скрывала, что любит детей и с радостью бы стала мамой в третий раз, в то врем как у Чернышова не было детей от первого брака. Через десять лет случилось то, чего так желали оба: осенью 2018-го у пары родилась дочь Мила. По словам друзей, для этого Заворотнюк пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, когда эмбрион, зачатый в пробирке, подсаживается в организм женщины).

48-летняя Анастасия достигла успехов в карьере, нашла любимого человека и воспитывала с ним здоровых детей, не подозревая, что ей предстоит пережить.
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Болезнь Заворотнюк

Заворотнюк диагностировали глиобластому сразу после рождения дочери Милы в 2019 году. От такой же болезни ранее скончалась певица Жанна Фриске.

Хозяйственные дела и заботу о маленькой дочке взяла на себя мать артистки, а супруг Петр Чернышев много и тяжело работал, чтобы иметь возможность оплачивать больничные счета, сиделок и другие расходы.

Анастасия проходила химиотерапию и лучевую терапию в Германии, но лечение не принесло ожидаемых результатов — заболевание прогрессировало, опухоль дала метастазы. Медики допускали возможность оперативного вмешательства, но оценили риски как слишком высокие, понимая, что операция может закончиться смертью.

Заворотнюк находилась в коме в реанимационном отделении со множественными осложнениями. Продюсер Андрей Разин связывал диагноз Заворотнюк с процедурой ЭКО.

Актрисе продлил жизнь Чернышев – так говорят все в окружении семьи. Мужчина привлек к лечению жены лучших врачей страны.

В конце 2023 года Заворотнюк прошла очередной дорогостоящий курс лечения в частной клинике, но замедлить прогрессирование глиобластомы это не помогло.

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Долги Заворотнюк и Чернышева

В последние месяцы семья была сильно погружена в лечение Заворотнюк и перестала следить за финансовыми обязательствами, из-за чего них образовался долг по налогам на сумму почти в 500 тысяч рублей. Об этом сообщил Телеграм-канал Shot.

Эта новость стала очередным ударом для Чернышева, который уже столкнулся с необходимостью организации похорон на высшем уровне, что требует серьезных финансовых вложений.

Отметим, что это не первый случай, когда семья Заворотнюк сталкивается с налоговыми трудностями. В 2023 году судебные приставы уже обращали внимание на долги актрисы, значащиеся с 2014 года, включая транспортный налог и страховые взносы на общую сумму 150 тысяч рублей.

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с изданием «Страсти.ру» заявил, что выплачивать долг Анастасии Заворотнюк придется наследникам актрисы.
«Оплата долгов ложится на наследников. Но это обязательство не должно быть больше, чем стоимость наследственной массы», — отметил защитник.
Адвокат предположил, что задолженность Заворотнюк перед ФНС едва ли станет «глобальной проблемой» для семьи.
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Похороны Анастасии Заворотнюк

Прощание с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре в Москве, ее похоронят на Троекуровском кладбище 1 июня. Сообщение размещено в Instagram-аккаунте* Заворотнюк.
«Прощание с Анастасией состоится 1 июня с 11:00 до 14:00 в Покровском монастыре на улице Таганской 58 строение 1», — сказано в сообщении.
Посетить место захоронения можно будет с 16:00 до 17:00.

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#онкология
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Стало известно, где похоронят Анастасию Заворотнюк
Анастасию Заворотнюк похоронят на подмосковном Анкудиновском кладбище
30 мая 2024, 15:02

Фото: istockphoto/kzenon

Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Подмосковье. Там же похоронены её папа и брат.
Дети Анастасии — 23-летний Майкл и 28-летняя Анна Стрюковы — в настоящее время находятся в подмосковном доме Заворотнюк в Крекшино, где она провела свои последние годы, передаёт телеграм-канал SHOT. Майкл сейчас занимается организацией похорон. Отпевание артистки пройдёт в храме Воздвижения Честного Креста Господня в том же посёлке. Предполагается, что прощание с Анастасией будет проходить в театре Олега Табакова, в котором она служила.

Похоронена артистка будет также неподалёку — на родовом захоронении на Анкудиновском кладбище. Именно там в 2015 году актриса похоронила своего отца — режиссёра Юрия Заворотнюка. Здесь же упокоились брат Анастасии Святослав и его жена Надежда.

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая 2024 года после пяти лет борьбы с раком мозга.







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#ночь
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Появилось видео проб Заворотнюк на роль в сериале «Моя прекрасная няня»
30 мая 2024, 13:52

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Найдено архивное видео проб Анастасии Заворотнюк на главную роль «няни Вики» в телесериале «Моя прекрасная няня». Именно её 20 лет назад выбрали и утвердили из более чем 200 кандидаток.
Заворотнюк прослушивали одной из первых, передаёт телеграм-канал Mash. Команде она сразу понравилась: очень привлекала её непосредственность, однако пробы продолжили. Претенденток было очень много. К завершению кастинга стало ясно: более подходящей девушки на главную роль просто нет. Связались с Анастасией и сообщили, что она утверждена на роль няни.
К этому моменту она прошла курс комедийных актрис. Сама предложила добавить характерный говор к своей роли. Когда продюсер и режиссёр услышали её «гэкающую» речь, последние сомнения отпали: именно такая «няня Вика» им и нужна. За последующие пять лет Анастасия Заворотнюк снялась в 183 сериях и стала знаменитой.

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно

В ночь на 30 мая артистка скончалась после пяти лет борьбы с раком головного мозга. Ей было 53 года. Предполагается, что прощание с Анастасией Заворотнюк пройдёт в театре Олега Табакова.

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