Муж Анастасии Заворотнюк дал первый комментарий после ее смерти

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Муж заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев поблагодарил всех, кто пришел попрощаться с актрисой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Чернышев отметил, что любовь поклонников давала Заворотнюк силы. Он также выразил уверенность в том, что сейчас актриса наблюдает за этим с небес и радуется, что «всё будет хорошо».
Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк проходила в Покровском монастыре. Проститься с ней пришли Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Илья Авербух, Татьяна Тарасова, Геннадий Хазанов, Лолита Милявская и другие.
Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому. Знаменитость была похоронена на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.
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Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк проходила в Покровском монастыре. Проститься с ней пришли Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Илья Авербух, Татьяна Тарасова, Геннадий Хазанов, Лолита Милявская и другие.
Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому. Знаменитость была похоронена на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.
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Екатерина Коршунова