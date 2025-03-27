Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» объявили о приёме заявок

Фото: https://ideas-forum.ru/
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» организует подготовку и проведение ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» и конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Цель проведения форума – отбор и реализация идей, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей до 2030 года. Идеи с максимальным потенциалом для общества и экономики будут представлены авторами президенту России.
Целями проведения конкурса брендов являются поиск и поддержка развития перспективных российских брендов в каждом регионе страны.
Также в этом году агентство совместно с Фондом «Росконгресс» при поддержке Минобороны России впервые организует проведение ежегодной премии «Страну меняют люди».
Открыт приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», сообщили в пресс-службе АСИ
Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая. Эксперты отберут лучшие сто идей. Самые сильные будут представлены руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.
Национальная социальная инициатива. Отбор пройдёт по двум ключевым темам: социальные инициативы и городское развитие.
Обе нацелены на улучшение качества жизни людей, но решают разные задачи. Социальные проекты – это поддержка общества на всех уровнях. Речь идёт об идеях, которые внедряют новые технологии в медицину, образование и социальную помощь, формируют здоровый образ жизни и укрепляют традиционные ценности. Особое внимание – к поддержке семьи. Также важны проекты, развивающие частно-государственное партнёрство, помогающие участникам спецоперации и их семьям, создающие технологии для людей с инвалидностью.
Городское развитие – это проекты, которые меняют облик городов и сёл. Эти инициативы должны быть направленные на новые формы занятости в малых городах, улучшение транспортной связанности, включая малую авиацию. Важны проекты по возрождению сёл, строительству доступного жилья и созданию городов будущего с умными технологиями управления. Отдельный акцент – на сохранение гастрономических традиций народов России.
Национальная предпринимательская инициатива. Идеи принимаются по двум ключевым темам: новый бизнес и креативная экономика.
Новый бизнес – проекты, меняющие правила игры. Организаторы ждут идей, связанных с новыми технологиями и ИИ-решениями для бизнеса, которые оптимизируют процессы и открывают новые возможности. Важное место занимают финансовые сервисы, упрощающие жизнь предпринимателей, корпоративные акселераторы, помогающие стартапам расти.
Креативная экономика – это проекты, объединяющие творчество и технологии. Организаторы ищут идеи на стыке креатива и IT, которые создают новые продукты и сервисы. Особое внимание – культурному программированию: проектам, которые развивают территории через искусство, дизайн и культурные инициативы. Организаторы поддерживают локальные продукты и бренды, а также проекты, которые представляют Россию на международной арене.
Национальная технологическая инициатива. Здесь важны идеи по двум ключевым направлениям: гражданско-военные технологии и «Платформа НТИ». Проекты должны укрепить страну, обеспечить ее безопасность.
Гражданско-военные технологии – проекты, которые помогают армии, используя гражданские разработки. Идеи должны быть направлены на применение гражданских технологий для военных нужд, подготовку людей к гражданской обороне через современные методы.
Платформа НТИ нацелена на прорывные технологии, изменяющие мир. Здесь заинтересованы в проектах, связанных с освоением космоса и неба, открывающим новые горизонты для человечества.
Национальная кадровая инициатива. Здесь фокусировка на идеях и проектах, которые помогут раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику необходимыми кадрами. Это прогнозирование кадровой потребности экономики, чтобы приоритетные отрасли всегда были обеспечены квалифицированными специалистами. Организаторы поддерживают инициативы, связанные с профессиями будущего, программы подготовки, которые помогут людям адаптироваться к вызовам современности. Особое внимание – ранней профориентации через игры, VR-технологии и цифровые двойники, делая выбор профессии увлекательным и доступным для молодёжи.
Национальная экологическая и климатическая инициатива. Идеи и проекты по этому направлению призваны сохранить природу, адаптировать страну к климатическим изменениям и создать условия для устойчивого развития. Интересуют идеи, связанные с оценкой и прогнозированием состояния окружающей среды, чтобы заранее предугадывать последствия климатических изменений и принимать меры.
Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию. Затем нужно следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов.
Работа по экспертной оценке идей начинается с момента поступления первого предложения. Финальной точкой станет очный двухдневный форум, который запланирован на лето и пройдёт в Нижнем Новгороде. На нём будут представлены 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания 10 из них продемонстрируют руководству страны.
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Также в этом году агентство совместно с Фондом «Росконгресс» при поддержке Минобороны России впервые организует проведение ежегодной премии «Страну меняют люди».
Открыт приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», сообщили в пресс-службе АСИ
Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая. Эксперты отберут лучшие сто идей. Самые сильные будут представлены руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.
«Форум – это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. В России много мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы выстраиваем на форуме, – эффективный механизм решения общенациональных задач. Чтобы реализовать амбициозные планы развития и успешно ответить на внешние вызовы, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина», – сказал замруководителя администрации президента России, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.Идеи и предложения принимаются по пяти направлениям.
Национальная социальная инициатива. Отбор пройдёт по двум ключевым темам: социальные инициативы и городское развитие.
Обе нацелены на улучшение качества жизни людей, но решают разные задачи. Социальные проекты – это поддержка общества на всех уровнях. Речь идёт об идеях, которые внедряют новые технологии в медицину, образование и социальную помощь, формируют здоровый образ жизни и укрепляют традиционные ценности. Особое внимание – к поддержке семьи. Также важны проекты, развивающие частно-государственное партнёрство, помогающие участникам спецоперации и их семьям, создающие технологии для людей с инвалидностью.
Городское развитие – это проекты, которые меняют облик городов и сёл. Эти инициативы должны быть направленные на новые формы занятости в малых городах, улучшение транспортной связанности, включая малую авиацию. Важны проекты по возрождению сёл, строительству доступного жилья и созданию городов будущего с умными технологиями управления. Отдельный акцент – на сохранение гастрономических традиций народов России.
Национальная предпринимательская инициатива. Идеи принимаются по двум ключевым темам: новый бизнес и креативная экономика.
Новый бизнес – проекты, меняющие правила игры. Организаторы ждут идей, связанных с новыми технологиями и ИИ-решениями для бизнеса, которые оптимизируют процессы и открывают новые возможности. Важное место занимают финансовые сервисы, упрощающие жизнь предпринимателей, корпоративные акселераторы, помогающие стартапам расти.
Креативная экономика – это проекты, объединяющие творчество и технологии. Организаторы ищут идеи на стыке креатива и IT, которые создают новые продукты и сервисы. Особое внимание – культурному программированию: проектам, которые развивают территории через искусство, дизайн и культурные инициативы. Организаторы поддерживают локальные продукты и бренды, а также проекты, которые представляют Россию на международной арене.
Национальная технологическая инициатива. Здесь важны идеи по двум ключевым направлениям: гражданско-военные технологии и «Платформа НТИ». Проекты должны укрепить страну, обеспечить ее безопасность.
Гражданско-военные технологии – проекты, которые помогают армии, используя гражданские разработки. Идеи должны быть направлены на применение гражданских технологий для военных нужд, подготовку людей к гражданской обороне через современные методы.
Платформа НТИ нацелена на прорывные технологии, изменяющие мир. Здесь заинтересованы в проектах, связанных с освоением космоса и неба, открывающим новые горизонты для человечества.
Национальная кадровая инициатива. Здесь фокусировка на идеях и проектах, которые помогут раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику необходимыми кадрами. Это прогнозирование кадровой потребности экономики, чтобы приоритетные отрасли всегда были обеспечены квалифицированными специалистами. Организаторы поддерживают инициативы, связанные с профессиями будущего, программы подготовки, которые помогут людям адаптироваться к вызовам современности. Особое внимание – ранней профориентации через игры, VR-технологии и цифровые двойники, делая выбор профессии увлекательным и доступным для молодёжи.
Национальная экологическая и климатическая инициатива. Идеи и проекты по этому направлению призваны сохранить природу, адаптировать страну к климатическим изменениям и создать условия для устойчивого развития. Интересуют идеи, связанные с оценкой и прогнозированием состояния окружающей среды, чтобы заранее предугадывать последствия климатических изменений и принимать меры.
Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию. Затем нужно следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов.
Работа по экспертной оценке идей начинается с момента поступления первого предложения. Финальной точкой станет очный двухдневный форум, который запланирован на лето и пройдёт в Нижнем Новгороде. На нём будут представлены 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания 10 из них продемонстрируют руководству страны.
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Лора Луганская