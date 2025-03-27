Российские семьи пригласили на творческий конкурс «Рисуем с детьми Вечный огонь»

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В России с 20 апреля по 9 мая 2025 года будет проходить шестой Всероссийский конкурс семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь». Его проводят общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» вместе с Акционерным обществом «МОСГАЗ» в рамках акции «Вечный огонь в нашем сердце».
«В этом году исполняется 80 лет со Дня Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. В честь этого знакового юбилея президент России объявил его Годом защитника Отечества. Участие в конкурсе станет отличной возможностью почтить память защитников, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, вспомнить их подвиги и приобщиться к празднованию Дня Победы», – сообщили организаторы.К участию в конкурсе приглашаются семьи с детьми до 18 лет. Работы принимаются в соцсети «ВКонтакте» и оцениваются по пяти номинациям в различных техниках художественного мастерства – рисунок, коллаж, поделка, компьютерная графика и анимация. Можно также прислать видеоролики об истории создания работы.
Победители конкурса примут участие в церемонии профилактики Вечного огня на мемориале «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду. Призёры получат дипломы и ценные подарки. Специальные подарки вручат самым активным образовательным учреждениям и авторам запомнившихся работ.
Ознакомиться с правилами проведения конкурса можно по ссылке.
В прошлом году конкурс объединил более 55 тыс. семей из 89 регионов страны. А всего за пять лет существования в нём приняли участие более 110 тыс. семей со всей страны.
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Лора Луганская