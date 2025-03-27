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С 10 февраля 2025 года открыт прием заявок на V юбилейный Международный фестиваль «Большая сцена». Торжественный гранд-финал пройдет 9 апреля 2026 года на сцене Государственного Кремлёвского Дворца. Фестиваль приглашает регионы России и дружественных стран принять участие в конкурсе, который служит важной платформой для объединения городов и стран через музыку, сообщает пресс-служба АНО ДО «Школа Эстрадного Искусства Юрия Гончара».
Цель фестиваля — поддержка творчески одарённых людей независимо от возраста и профессиональных навыков. Участники получат возможность расширить творческие границы, улучшить профессиональные компетенции и обменяться опытом.
Задача мероприятия — укрепление международного культурного диалога и создание социальных лифтов для продвижения творчества и масштабирования на всю страну.
Фестиваль пройдет в четыре этапа:
Вся дополнительная информация — по телефонам: +7 (495) 275-25-23 и +7 (926) 453-25-45.
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Задача мероприятия — укрепление международного культурного диалога и создание социальных лифтов для продвижения творчества и масштабирования на всю страну.
Фестиваль пройдет в четыре этапа:
- Отборочный тур (заочный) — дистанционный отбор конкурсантов, прием заявок и материалов с 10 февраля по 30 сентября 2025 года.
- Полуфинал и финал (очный) — с 27 октября по 2 ноября 2025 года в Москве.
- Гранд-финал (очный) — 9 апреля 2026 года, награждение победителей и шоу-программа на сцене Кремлёвского Государственного Дворца с участием звезд российской эстрады.
Вся дополнительная информация — по телефонам: +7 (495) 275-25-23 и +7 (926) 453-25-45.
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Дайана Хусинова