Депутат Госдумы анонимно передал три квадрокоптера для бойцов СВО

Три квадрокоптера «Мавик 3Т» передал добровольческому подразделению БАРС-4 депутат Госдумы РФ, при этом он не стал раскрывать своё имя, чтобы «не набирать баллы за счёт поддержки бойцов», передаёт корреспондент Никита Сморкалов.