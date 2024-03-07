Депутат Госдумы анонимно передал три квадрокоптера для бойцов СВО

Фото: Никита Сморкалов
Три квадрокоптера «Мавик 3Т» передал добровольческому подразделению БАРС-4 депутат Госдумы РФ, при этом он не стал раскрывать своё имя, чтобы «не набирать баллы за счёт поддержки бойцов», передаёт корреспондент Никита Сморкалов.
Боец отряда Юрий Сахаров поблагодарил депутата за щедрый дар.
Квадрокоптеры, а также несколько комплектов тактических наушников поступили на склад подразделения, расположенный в Одинцовском округе, а сегодня, 7 марта, всё собранное отправили в Херсонскую область, где сейчас несёт службу БАРС-4.
Подразделение БАРС-4 полностью сформировано из добровольцев, поэтому снабжение во многом происходит за счёт помощи жителей России: люди закупают для бойцов медикаменты, дорогое оборудование, строительные материалы и прочее.
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«Это очень нужные для нас и дорогостоящие «штуки». Каждый квадрокоптер стоит 650 тысяч рублей. От имени подразделения хочу сказать депутату большое человеческое спасибо!» — сказал Сахаров.
Подразделение БАРС-4 полностью сформировано из добровольцев, поэтому снабжение во многом происходит за счёт помощи жителей России: люди закупают для бойцов медикаменты, дорогое оборудование, строительные материалы и прочее.
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Лев Каштанов