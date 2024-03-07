Радио1
Главная / Новости / Общество/ Депутат Госдумы анонимно передал три квадрокоптера для бойцов СВО

Депутат Госдумы анонимно передал три квадрокоптера для бойцов СВО

07 марта 2024, 17:31
Фото: Никита Сморкалов

Фото: Никита Сморкалов

Три квадрокоптера «Мавик 3Т» передал добровольческому подразделению БАРС-4 депутат Госдумы РФ, при этом он не стал раскрывать своё имя, чтобы «не набирать баллы за счёт поддержки бойцов», передаёт корреспондент Никита Сморкалов.
Боец отряда Юрий Сахаров поблагодарил депутата за щедрый дар.

«Это очень нужные для нас и дорогостоящие «штуки». Каждый квадрокоптер стоит 650 тысяч рублей. От имени подразделения хочу сказать депутату большое человеческое спасибо!» — сказал Сахаров.

Квадрокоптеры, а также несколько комплектов тактических наушников поступили на склад подразделения, расположенный в Одинцовском округе, а сегодня, 7 марта, всё собранное отправили в Херсонскую область, где сейчас несёт службу БАРС-4.

Подразделение БАРС-4 полностью сформировано из добровольцев, поэтому снабжение во многом происходит за счёт помощи жителей России: люди закупают для бойцов медикаменты, дорогое оборудование, строительные материалы и прочее.

Читайте также:

Украинский беспилотник уничтожили в Брянской области

Mash: Два украинских БПЛА сбили в небе над Ленинградской областью

В Курской области два посёлка остались без электричества после обстрела ВСУ
#сво
#помощь
#одинцовский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Ильин: «Декабрь стал самым снежным месяцем уходящей зимы»
07 марта 2024, 17:27

Фото: istockphoto.com/VvoeVale

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что за всю зиму в Москве выпало 174 мм осадков, что на 18% выше нормы.
«При этом декабрь стал самым снежным месяцем уходящей зимы. Тогда осадков выпало на 44% больше нормы. Но уже в январе снежный покров даже не добрался до усредненных значений, тогда сугробы были на 15% меньше нормы. Но в феврале зима отыгралась и превысила норму по осадкам на 25%», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

Также он отметил, что жители столицы до конца недели будут наблюдать солнечную погоду.

«Завтра есть вероятность того, что пройдут небольшие осадки при температуре от 0°С до 2°С в Москве. До конца недели в Москву вернутся отрицательные температуры, но не столь существенные: в субботу -1...-3°С, такая же температура и в воскресенье. По области до -6°С», — пояснил в беседе с RT Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве снег сойдет во второй половине апреля.

Читайте также:

Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

«На 4 °С выше нормы»: синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта

Синоптик Шувалов: март начнётся с плюсовой температуры
#зима
#снег
#температура
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные информаторы рассказали о предстоящих выборах космонавтам на МКС
07 марта 2024, 17:13

Фото: iStock/3DSculptor

Члены подмосковной участковой избирательной комиссии в рамках работы по адресному информированию избирателей рассказали о предстоящих выборах президента РФ трём российским космонавтам, находящимся на МКС, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Космонавты Николай Чуб, Олег Кононенко и Александр Гребенкин пообщались с информаторами и заявили, что собираются принять участие в голосовании», — говорится в сообщении.
Несмотря на то, что во время голосование космонавты будут находиться на орбите, отдать свой голос на выборах они смогут через доверенных лиц. Организацию голосования для космонавтов поручили председателю территориальной избирательной комиссии города Королёв.

Отмечается, что голосование будет организовано с использованием технических возможностей Центра управления полётами (ЦУП) и с соблюдением тайны голосования.

Поквартирное информирование избирателей стартовало в Московской области 17 февраля, сегодня оно завершается. В ходе работы прошедшие специальное обучение члены участковых избирательных комиссий региона лично проинформировали о предстоящих выборах, кандидатах и различных формах голосования более 3 млн человек.

Выборы президента Российской федерации состоятся в марте. Для удобства избирателей они будут проходить в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

Читайте также:

Подмосковным жителям рассказали, кто может голосовать дома

В Подмосковье приступили к работе участковые избирательные комиссии

Жители Подмосковья могут подать заявление на дистанционное голосование до 11 марта
#мособлизбирком
#выборы
#президент
#информаторы
#космонавты
#мкс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные студенты стали призерами национального чемпионата «Профессионалы будущего»
07 марта 2024, 17:12

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студенты «Подмосковья» разработали инновационные решения для предприятий. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Чемпионат проходит в рамках 19-го международного форума «Лом черных и цветных металлов» и выставки технологий вторичной переработки, утилизации вторсырья Moscow International Recycling Expo 2024.

«Команда «Путь логиста» в составе Ярослава Жабицкого, Полины Лысенко, Дарьи Ахромовой и преподавателя Евгении Киселевой. Студенты работали над реальными проблемами, с которыми сталкиваются предприятия в различных отраслях. Эти задачи (кейсы) были предоставлены компаниями-партнерами университета. Ребята анализировали данные, проводили исследования и разрабатывали инновационные решения для оптимизации производственных процессов, повышения эффективности и снижения затрат», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что благодаря соревнованиям студенты смогли проверить свои силы в работе с реальными задачами и бизнес-процессами.

Читайте также:

Путин объяснил студентке из Габона, зачем нужно учить иностранные языки

В Красногорском филиале РАНХиГС открыли спортивную фан-зону

Раменский студент победил на региональном этапе чемпионата «Профессионалы»
#подмосковье
#конкурс
#бизнес
#студенты
#чемпионат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Всемирном молодёжном фестивале в Сочи гостям раздали игрушки в виде Путина
Гости фестиваля в Сочи уехали с мероприятия с милыми сувенирами в виде Путина
07 марта 2024, 17:10

Фото: сайт Кремля

На Всемирном фестивале молодежи, который состоялся в Сочи, гости в качестве памятного сувенира могли получить плюшевую игрушку, похожую на президента России Владимира Путина. Об этом сообщают «Sochi1.RU».
Вчера на Черноморском побережье России завершился Всемирный фестиваль молодежи, в церемонии закрытия которого принял участие президент России Владимир Путин.

Участникам форума преподнесли в подарок плюшевого героя в кимоно, очень похожего внешне на российского лидера. Гости фестиваля назвали его «Путяш». Автор столь желанного сувенира пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что Путин заявил, что участники фестиваля создали на юге России настоящий город молодежи мира. Президент порассуждал о равенстве всех людей и о возможностях, которые даны в жизни каждому из нас.

Президент назвал традиционные ценности фундаментом бытия и поблагодарил всех гостей мероприятия за участие.

Читайте также:

Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи

Путин призвал создать россиянам все условия для отдыха внутри страны этим летом

Путин намерен сократить время движения поездов от Москвы до Черного моря
#владимир путин
#сочи
#подарки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В преддверии праздника подмосковные перевозчики дарят всем женщинам цветы
07 марта 2024, 16:59

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Праздничное настроение подмосковные перевозчики подарят всем женщинам 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
К Международному женскому дню перевозчики общественного транспорта Подмосковья украсили свои автобусы праздничными открытками, а также дарили цветы.

«Сегодня в честь праздника Мострансавто подарило женщинам 2 тыс. цветов. Приятный сюрприз ждал пассажиров, которые 7 марта, воспользовались услугами предприятия: посетили автовокзалы и автостанции компании, проехали в автобусах», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что 8 марта на территории региона будет задействовано в работе порядка 6,5 тысяч автобусов. Кроме этого, весь транспорт будет ходить по расписанию субботы.

Читайте также:

Подмосковные спасатели креативно поздравили женщин с 8 Марта

В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Цветочный патруль»

Эксперт по этикету раскрыла, какие подарки на 8 Марта будут уместны
#подмосковье
#праздник
#транспорт
#мострансавто
#цветы
#автобусы
#компании
#предприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, кому положены социальные пенсии
Экономист Зубец: Социальные пенсии получают люди, у которых нет трудового стажа
07 марта 2024, 16:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Социальные пенсии получают те люди, у которых нет трудового стажа. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
«Если человек отработал необходимое количество лет и накопил нужное число баллов, он получает трудовую пенсию. А те люди, которым таких баллов не хватило, они получают сокращенную пенсию в размере 6,5 тысяч рублей. Она и называется социальной. Она создана для тех, кому не хватило стажа», — пояснил Зубец.

Он также добавил, что социальные пенсии получают пенсионеры, которым назначены пособия по инвалидности.

Эксперт уточнил, что в России множество людей за время своей трудовой деятельности не смогли выработать нужное количество лет. По его словам, это несколько миллионов человек. Зубец обозначил последние данные, из которых следует, что из 85 млн трудоспособных россиян порядка 20 млн не платят взносы в пенсионные фонды.

«А если платежей нет, то и пенсий по старости тоже не будет», — подчеркнул собеседник «Радио 1».

При этом Зубец подчеркнул, что отчисления в пенсионный фонд не являются обязательными. Если человек не хочет получать пенсию по старости и рассчитывает на другие источники обеспечения, обязать его делать соответствующие взносы никто не может.

Читайте также:

В Союзе пенсионеров рассказали, как «докупить» баллы и увеличить пенсию

В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

Юрист Соловьёв предупредил россиян, когда могут не назначить пенсию
#пенсионеры
#пенсии
#эксперт
#радио
#данные
#человек
#фонд
#пенсионный фонд
#пособия
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпухове состоялись противопожарные учения лесных огнеборцев
07 марта 2024, 16:44

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Противопожарные учения лесных огнеборцев прошли в городском округе Серпухов. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Учения прошли в Карповой Поляне городского округа Серпухов.

«Отрабатывались управление силами и средствами при ликвидации лесных пожаров и организация взаимодействия между структурными подразделениями различных ведомств в пожароопасном сезоне 2024 года. В учениях приняли участие: филиал «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес», ЛПС-1 типа «Русский лес» Подольского – «Русский лес» филиала ГАУ МО «Центрлесхоз», ФГБУ «Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник», Серпуховское территориальное управление силами и средствами № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас», 29 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области», МУ «АСС «Юпитер», а также администрация городского округа», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что благодаря проведению учений службы, которые задействованы в вопросах ЧС, оперативнее выполняют работу и более быстро реагируют на привлечение дополнительных структур.

Читайте также:

Лесопожарную технику в Подмосковье подготовили к опасному периоду

В Коломне в одной из школ открыли клуб юных натуралистов

Стало известно, сколько вырубили и посадили деревьев в Подмосковье
#серпухов
#лес
#мчс
#заповедник
#учения
#комлесхоз мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковным жителям рассказали, кто может голосовать дома
07 марта 2024, 16:20

Фото: Александр Стёпушкин

«Проведение выездного голосования»: член избирательной комиссии объяснила, кто может голосовать дома. Об этом сообщил корреспондент.
Проголосовать на выборах Президента России на дому 15-17 марта могут граждане, которые не могут придти самостоятельно по уважительным причинам, а именно: состояние здоровья, инвалидность, необходимость постоянно ухаживать за близким человеком и домашний арест.

«В каждой избирательной комиссии минимум три переносных урны для голосования. Мы берём с избирателя заявление о том, что он желает проголосовать на дому. Согласовываем с ними дату и время, и в определенные избирателями часы приходим к ним с переносной урной для голосования<…>При получении бюллетеня избиратель, голосующий на дому, проставляет на заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, указывает дату голосования и своей подписью удостоверяет получение бюллетеня. », — объяснила член участковой избирательной комиссии Ирина Богатырёва.

Стоит отметить, что для того чтобы голосовать на дому необходимо в устной или письменной форме обратиться в избирательную компанию на своем участке.

Читайте также:

В Подмосковье приступили к работе участковые избирательные комиссии

В подмосковную «Службу заботы» поступило более 19 тысяч обращений по вопросам выборов

Егор Кончаловский присоединился к подмосковным информаторам о выборах
#подмосковье
#заявление
#выборы
#голосование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Краснодарские лётчицы подарили Путину модель самолёта Як-130
07 марта 2024, 16:05

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища подарили российскому лидеру Владимиру Путину модель самолёта Як-130, об этом сообщает РИА Новости.
Накануне 8 Марта, глава российского государства нанёс визит в Краснодарское авиаучилище, чтобы встретиться с его ученицами и поздравить их с праздником.

Владимиру Путину провели экскурсию по учебному учреждению, а также показали работу авиатренажёров. За штурвалом одного из них удалось посидеть самому президенту.

Глава РФ испробовал свои навыки на тренажёре боевого самолёта Як-130, а затем ученицы авиаучилища подарили Путину модель этого самого самолёта.

Российский лидер вручил каждой из будущих лётчиц по букету цветов и пожал руку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Презент на потоке»: Эксперт по этикету раскрыла, какие подарки не стоит делать на 8 Марта

В парке Серпухова 8 марта устроят раздачу цветов и мастер-класс по танцам

«Ужин с Путиным и деньги»: Россиянки назвали идеальный подарок на 8 марта
#владимир путин
#самолет
#8 марта
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф