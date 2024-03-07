В зоне СВО погиб двукратный чемпион России по мини-футболу Москаленко

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В зоне проведения специальной военной операции погиб двукратный чемпион России по мини-футболу и бывший игрок сборной Вячеслав Москаленко. Об этом сообщили в Ассоциации мини-футбола России.
Москаленко было 43 года. Известно, что мужчина принимал участие в боевых действиях по защите Донбасса. Подробностей его гибели не приводится.
Спортсмен за свою карьеру выступал в том числе за «Динамо» и «Спартак». За сборную России он сыграл 19 игр.
Ранее сообщалось, что в зоне украинского конфликта российский военнослужащий с позывным Мангуст чудом спасся благодаря своему паспорту. Осколок кассетного боеприпаса, попавший в его грудь, остановился в нагрудном кармане, где лежал документа, сообщили в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.
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Элина Позднякова