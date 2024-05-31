Основатель «Тануки» Орлов оштрафован по делу о причинении имущественного ущерба

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Основателю сети ресторанов «Тануки» Александру Орлову назначен судебный штраф в 100 тысяч рублей Пресненским судом Москвы. Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что Орлов признал вину по делу об имущественном ущербе и полностью погасил его.
«Уголовное дело в отношении Орлова прекращено. Районный суд обязал его оплатить назначенный судебный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу», – говорится в сообщении.
Орлова обвиняли в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном группой лиц, в особо крупном размере. Ранее вменяемая бизнесмену статья предусматривала вплоть до пяти лет тюремного срока.
В декабре прошлого года сообщалось, что суд решил не арестовывать предпринимателя.
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Никита Кротов