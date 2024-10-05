Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук официально вернула себе девичью фамилию

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что вернула себе девичью фамилию Ким. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
К посту предпринимательница приложила фотографию свидетельства о перемене имени, где действительно указано, что с 5 октября она стала Ким Татьяной Владимировной.
Она написала, что лучший выбор – это всегда оставаться собой.
Напомним, что Ким подала в суд иск о разводе с супругом Владиславом Бакальчуком 30 июля. Предварительное заседание по данному иску назначено на 16 октября.
Напомним, что о решении сменить фамилию она сообщила 23 сентября.
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Она написала, что лучший выбор – это всегда оставаться собой.
Напомним, что Ким подала в суд иск о разводе с супругом Владиславом Бакальчуком 30 июля. Предварительное заседание по данному иску назначено на 16 октября.
Напомним, что о решении сменить фамилию она сообщила 23 сентября.
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Анастасия Чинкова