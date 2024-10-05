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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук официально вернула себе девичью фамилию

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию Ким
05 октября 2024, 17:32
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что вернула себе девичью фамилию Ким. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
К посту предпринимательница приложила фотографию свидетельства о перемене имени, где действительно указано, что с 5 октября она стала Ким Татьяной Владимировной.

Она написала, что лучший выбор – это всегда оставаться собой.



Напомним, что Ким подала в суд иск о разводе с супругом Владиславом Бакальчуком 30 июля. Предварительное заседание по данному иску назначено на 16 октября.

Напомним, что о решении сменить фамилию она сообщила 23 сентября.

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#суд
#заседание
#документы
#бизнесмен
#развод
В Польше возмущены стройкой американской АЭС рядом с советской
05 октября 2024, 17:06

Фото: iStock/chuyu

Жители округа Хочево в Польше недовольны планами по строительству трёх ядерных реакторов энергетической компании Westinghouse из США в 10 милях от руин советской АЭС. Об этом сообщает газета The New York Times.
По данным издания, это будет первая действующая атомная электростанция в Польше. Её стоимость превысит 35 миллиардов долларов.

В настоящее время уже начались работы по вырубке леса для исследования грунта на способность выдержать вес реакторов.

Глава района Хочево и уроженец деревни Слайшево, где собираются построить реакторы, Ярослав Бах также выступает против строительства. Он предложил разместить реакторы в каком-нибудь другом месте.

Также группа местных жителей SOS Baltic, протестуя против установки реакторов, предупреждала жителей о неизбежном уничтожении лесов и пляжей Балтийского моря. Однако из конкуренты активисты-атомщики поставили плакат с надписью «Да атомам в Хочево». Они говорят о преимуществах появления реакторов, включая низкие цены на электричество и возможности для бизнеса.

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#аэс
#польша
#сша
#строительство
#электричество
#активисты
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Подмосковных педагогов поздравили с Днем учителя
Воробьев поздравил подмосковных педагогов с Днем учителя
05 октября 2024, 17:03

Фото: iStock/chuyu

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя. По данным властей, сейчас в школах Подмосковья работают 52 000 учителей.
«Каждый день вы дарите ребятам знания, вдохновляете их на новые открытия и достижения, стараетесь делать уроки интересными», — написал Воробьев.
Губернатор выразил уверенность, что нынешние педагоги воспитают новое поколение ответственных, умных и добрых людей. Также Воробьев поблагодарил учителей за труд, терпение и огромное сердце.

Благодаря педагогам, Подмосковье третий год подряд занимает второе место в стране по результатам Всероссийской олимпиады школьников, подчеркнул глава региона.

«С праздником, пусть ученики не перестают радовать вас своими победами!», — сказал Воробьев.

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#подмосковье
#губернатор
#труд
#уроки
#ученики
#педагоги
#воробьёв
#школа
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Ефимов: В строительстве станций и депо московского метро заняты 11 тысяч человек
05 октября 2024, 16:37

Фото: пресс-служба Департамента по градостроительной политике и строительству

В строительстве объектов Московского метрополитена, в числе которых как новые станции, так и депо, задействованы более 11 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в настоящее время работы ведутся на Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро, а также на станции «Достоевская» Кольцевой линии. На Бирюлёвской линии на сегодняшний день проводятся мероприятия подготовительного периода, сообщается на сайте мэра Москвы. Кроме того, ведётся строительство два новых электродепо — «Столбово» и «Южное», добавил заместитель мэра.

В общей сложности на всех строительных объектах метрополитена задействовано около 11 тысяч рабочих и специалистов, а также более тысячи единиц техники, продолжил Ефимов. По словам чиновника, в сентябре нынешнего года был открыт первый участок Троицкой линии метро с четырьмя станциями – «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Также введён в эксплуатацию участок Сокольнической линии от станции «Новомосковская» до «Потапово».

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#строительство
#метро
#университет
#участок
#мероприятия
#станции
#москва
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Певец Шарлот* объявил голодовку в СИЗО из-за радио
Mash: певец Шарлот* объявил голодовку в СИЗО из-за неработающего радиоприёмника
05 октября 2024, 16:30

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Певец Эдуард Шарлот* объявил голодовку в следственном изоляторе из-за неработающего радио. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что из-за неисправного радиоприёмника Шарлот* потребовал перевести его в другую камеру, а после получения отказа объявил голодовку. Однако она длилась недолго – на следующее утро, когда ему принесли кашу, с голодовкой было покончено.

При этом сотрудники СИЗО всё же пообещали предоставить певцу исправное радио.

Напомним, что Шарлот* находится в СИЗО с декабря 2023 года. Его обвиняют в нескольких преступлениях, связанных с реабилитацией нацизма, нарушением прав на свободу вероисповеданий, уничтожением официального документа и возбуждением ненависти.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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#певец
#радио
#арест
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Когда в России вырастет рождаемость, выяснили социологи
РАНХиГС: рождаемость в России вырастет к 2035 году
05 октября 2024, 16:25

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Уровень рождаемости в России вырастет к 2035 году. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС. По их оценке, к тому моменту войдет в детородный возраст более многочисленное поколение 2010 года рождения и старше.
Нынешнее снижение рождаемости в России связывают с неблагоприятной возрастной структурой репродуктивного женского населения. По оценке института, показатель рождаемости находится на минимальном уровне с начала нулевых годов, пишет Коммерсантъ со ссылкой на институт.

По данным Росстата за 2023 год суммарный коэффициент рождаемости снизился до среднего показателя в 1,41 ребенка на оду женщину.1,265 млн новорожденных за 2023 год стали минимальным показателем с начала 2000 года. В первом полугодии 2024 года родилось 600 тыс детей, что еще меньше прошлого года.

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#рождаемость
#население
#демография
#семья
#россия
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Актёру Александру Збруеву диагностировали поражение головного мозга
05 октября 2024, 15:38

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

У Народного артиста России Александра Збруева обнаружили поражение головного мозга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что актёру диагностировали патологию головного мозга, которая, как правило, развивается в результате острого нарушения мозгового кровообращения. Это может быть последствием перенесённого инсульта. Ранее Збруев жаловался на высокое давление.

Настоящее время артист находится в больнице. Ему важно оставаться под наблюдением врачей ещё как минимум несколько дней.

По словам близких Збруева, сейчас он чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.

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#артист
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Главный редактор «Союзмультфильма» Папорова умерла в возрасте 82 лет
05 октября 2024, 14:27

Фото: iStock/Imagesines

Бывший главный редактор мультипликационной студии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова умерла в возрасте 82 лет. Об этом пресс-служба киностудии сообщила в беседе с РИА Новости.
Папорова родилась 5 ноября 1941 года. Она окончила филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2006 года она занимала пост главного редактора «Союзмультфильма».

Накануне пресс-служба студии сообщила о смерти художницы Марины Восканьянц, которая работала на «Союзмультфильме» более 30 лет, с 1959 по 1991 годы. В числе её самых известных работ – «Трое из Простоквашино», «Дюймовочка», «Три толстяка» и «Щелкунчик».

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#союзмультфильм
#смерть
#мгу
#пост
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Трассу М-12 «Восток» достроят за 9 млрд рублей
Кабмин выделил 9 млрд рублей на продление трассы М-12 «Восток»
05 октября 2024, 14:15

Фото: istockphoto/Evgeny Zhigalov

Правительство России выделило 9 млрд рублей на строительство четырех дорог для продления трассы М-12 «Восток». Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства 5 октября.
«На опережающее строительство и реконструкцию четырех участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга, выделено 9 млрд рублей», — пишет правительство.

На эти деньги построят обходы вокруг Набережных Челнов и Нижнекамска. Также появятся обходы населенных пунктов в Башкирии — Лаяшты, Асяново, Исаметово, Ишкарово и Верхнеяркеево. Еще два участка дорог построят на территории Татарстана.

Движение по новым участкам запустят до конца 2024 года, сообщает кабмин. Новые дороги, как и вся трассв М-12 станут частью международного транспортного коридора «Россия».

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#россия
#строительство
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#движение
#дороги
#правительство
#трассы
#кабмин
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Экс-супруги Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода
SHOT: Чекалины забыли оплатить налоги за фирму в ОАЭ из-за развода
05 октября 2024, 14:05

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Валерий и Артём Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что несколько лет назад блогер Лерчек и её тогда ещё муж Артём создали фитнес-приложение и оформили его на фирму в Дубае, чтобы их подписчики из-за границы могли оплатить марафоны.

Недавно Федеральная налоговая службы России связалась с этой арабской компанией, чтобы получить невыплаченные налоги, однако запрос остался без ответа.

Тогда налоговая связалась с Лерчек и потребовала сдать декларации и самостоятельно выплатить налоги. Однако из-за бракоразводного процесса она просто забыла про это. В результате, уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении экс-супругов было переклассифицировано в статью о незаконном выводе средств из России.

Накануне Чекалиных поместили под домашний арест, им запрещено пользоваться интернетом.

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#уголовное дело
#налоги
#развод
#фнс
#оаэ
#компании
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