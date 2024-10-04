Выяснилось, за что Бакальчук требует с жены и Wildberries 350 миллиардов рублей

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук требует 350 миллиардов рублей с супруги, а также с ООО «Вайлдберриз» и ООО «РВБ». Об иске против жены и двух компаний бизнесмен сообщил 4 октября в Telegram-канале.
По словам Бокальчука, в судебном иске идет речь о сделках по передаче компании Wildberries ООО «РВБ». Он заявляет, что активы передали без его согласия, поэтому считает сделку незаконной и юридически ничтожной.
В 350 миллиардов Бокальчук оценил банк Wildberries, склады, грузовые машины, товарные знаки, технику, сайт и другое имущество. По словам бизнесмена, сумма не окончательная и в процессе разбирательства может значительно увеличится.
Ранее Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы с требованием признать недействительной сделку по передаче объединенной компании домена Wildberries.ru.
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В 350 миллиардов Бокальчук оценил банк Wildberries, склады, грузовые машины, товарные знаки, технику, сайт и другое имущество. По словам бизнесмена, сумма не окончательная и в процессе разбирательства может значительно увеличится.
Ранее Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы с требованием признать недействительной сделку по передаче объединенной компании домена Wildberries.ru.
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Лия Мурадьян