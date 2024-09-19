Бакальчук объявила в Wildberries день траура из-за двух погибших охранников

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
В компании Wildberries объявлен день траура в память о двух сотрудниках, погибших вчера в результате стрельбы около главного офиса. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.
В своём телеграм-канале она выразила соболезнования родным и близким погибших. Также предпринимательница выразила надежду, что виновных в гибели людей найдут и накажут по заслугам и по закону. Кроме того, добавила Бакальчук, они предстанут пред Божьим судом.
Генеральный директор компании предложила всем помолиться за души погибших охранников «кто как может и умеет». Также она заменила свою фотографию в профиле и в знак траура поместила её в чёрный квадрат. Бакальчук также пообещала, что семьям жертв «вчерашнего беспредела» будет оказана необходимая поддержка.
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Александр Бойцов