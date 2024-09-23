Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию. Теперь она снова подписывается как Татьяна Ким.
Об этом бизнес-леди написала в своём телеграм-канале, указав, что лучший выбор — оставаться собой всегда. Свой пост она подписала так: «Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким. Напомним, со своим супругом Владиславом Бакальчуком они сейчас находятся в стадии развода.
18 сентября основательница маркетплейса написала, что её муж вместе с двумя бывшими членами правления Wildberries пытается захватить офис компании и попросила защиты у правоохранителей. Тогда во время перестрелки погибли два охранника фирмы. 20 сентября совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, к удивлению многих, был отпущен из полиции после допроса. Позже бизнесмене изложил свою версию корпоративного конфликта. Версии супругов о том, как проходило объединение Wildberries и Russ не сходятся в деталях.
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Александр Бойцов