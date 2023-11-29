Осужденного американца избили в мордовской колонии

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Во время ссоры в исправительной колонии, отбывающий наказание американец, получил по лицу от заключенного из Турции. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Мордовии.
В ведомстве сообщили, что ссора между заключенными произошла на бытовой почве.
После инцидента американца осмотрел фельдшер. У пострадавшего зафиксирована небольшая гематома в области левого глаза.
Американец Пол Уилан, отбывающий наказание в российской колонии заявил, что турецкий заключенный напал на него из-за антиамериканских соображений. Он также потребовал привлечь обидчика к ответственности и добавил, что испугался за свою жизнь.
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После инцидента американца осмотрел фельдшер. У пострадавшего зафиксирована небольшая гематома в области левого глаза.
«Я встал, чтобы отразить второй удар, опасаясь, что у него в руке острые ножницы», — приводит слова заключенного СNN.
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Анастасия Крестьянова