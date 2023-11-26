В США ранили полицейского Дерека Шовина, запустившего мировую волну протестов

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В американской тюрьме попытались убить экс-полицейского Дерека Шовина.
В 2020 году Шовина посадили за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Убийство Флойда дало старт протестному движению Black lives matter по всему миру.
Накануне в тюрьме Дерека Шовина несколько раз ударили ножом. Мужчина в больнице. В тюрьме он должен был отбыть 22 года.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Франции в городе Роман-Сюр-Изер после гибели подростка в результате поножовщины вспыхнули беспорядки.
Об этом информирует радиостанция France Bleu. Полицейские уже задержали 20 человек.Трагедия случилась во время праздника в ночь на воскресенье 19 ноября в коммуне Креполь в департаменте Дром.
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Накануне в тюрьме Дерека Шовина несколько раз ударили ножом. Мужчина в больнице. В тюрьме он должен был отбыть 22 года.
Об этом информирует радиостанция France Bleu. Полицейские уже задержали 20 человек.Трагедия случилась во время праздника в ночь на воскресенье 19 ноября в коммуне Креполь в департаменте Дром.
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Мария Фирсова