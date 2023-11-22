Освободившийся киллер Саша Солдат изменил внешность и сменит имя

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin
Сообщается, что киллер Саша Солдат, который недавно вышел на свободу, поселился в городе Х, изменил внешность и планирует сменить ФИО.
Shot пишет, что эти перемены произошли из-за того, что что киллера самого теперь хотят ликвидировать бывшие подельники.
Сообщается, что после освобождения он изменил место административного надзора. Ему было предписано судом отмечаться в московском ОВД по адресу, где живёт его мать, в квартире у парка Фили. Но Пустовалов уехал в засекреченный «город Х», его название скрыли от сотрудников колонии. Конвоиры не знали, кого вывозили на волю.
По информации собеседника SHOT, Саша Солдат отправился к жене и ребёнку (он родился во время длительного содержания киллера в колонии, после одного из свиданий). Киллер изменился до неузнаваемости, планирует поменять паспорт, чтобы замести следы прошлого. Но есть проблемы: из-за административного надзора изменить в документах ФИО практически невозможно.
По постановлению суда: Пустовалову нельзя покидать город, выходить из дома с 22 до 6 утра. Также 2 раза в месяц он должен отмечаться в полиции. По словам матери Пустовалова, сын не рассказывал ей о своих планах на будущее. Также женщина попросила не лезть в его «новую жизнь, которая никого не волнует».
Саша Солдат был штатным киллером Ореховской ОПГ. Его арестовали осенью 1999 года и приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Следствие доказало 18 эпизодов, среди них убийство в Греции самого знаменитого киллера России Александра Солоника и его подруги Светланы Котовой. В декабре 2016 года следствие добавило ещё четыре убийства.
Своё прозвище Пустовалов получил во время допросов. Когда его спросили, зачем он убивал людей, он ответил, что солдат, и это «его работа». Сейчас ему 50 лет.
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Сообщается, что после освобождения он изменил место административного надзора. Ему было предписано судом отмечаться в московском ОВД по адресу, где живёт его мать, в квартире у парка Фили. Но Пустовалов уехал в засекреченный «город Х», его название скрыли от сотрудников колонии. Конвоиры не знали, кого вывозили на волю.
По информации собеседника SHOT, Саша Солдат отправился к жене и ребёнку (он родился во время длительного содержания киллера в колонии, после одного из свиданий). Киллер изменился до неузнаваемости, планирует поменять паспорт, чтобы замести следы прошлого. Но есть проблемы: из-за административного надзора изменить в документах ФИО практически невозможно.
Саша Солдат был штатным киллером Ореховской ОПГ. Его арестовали осенью 1999 года и приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Следствие доказало 18 эпизодов, среди них убийство в Греции самого знаменитого киллера России Александра Солоника и его подруги Светланы Котовой. В декабре 2016 года следствие добавило ещё четыре убийства.
Своё прозвище Пустовалов получил во время допросов. Когда его спросили, зачем он убивал людей, он ответил, что солдат, и это «его работа». Сейчас ему 50 лет.
Читайте также:
Освобожден известный в 90-х годах киллер Саша «Солдат» Пустовалов
Сатанист, который расчленял подростков, отправился на СВО и получил свободу
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Мария Фирсова