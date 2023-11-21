В Белой Калитве был застрелен, предварительно, криминальный авторитет Борисенко

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На улице в Белой Калитве обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчину убили около 18:00, а два часа спустя его тело у Дворца спорта заметили случайные прохожие и вызвали полицию.
По предварительной информации, застрелен был 58-летний криминальный авторитет и предприниматель Владимир Борисенко. Предполагается, что его убил киллер, который поджидал мужчину рядом со спорткомплексом. В теле Борисенко обнаружили четыре пулевых отверстия.
21 ноября в столичном аэропорту Внуково полицейские задержали криминального авторитета Хизира Акбулатова, который много лет скрывался от уголовной ответственности за границей.
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По предварительной информации, застрелен был 58-летний криминальный авторитет и предприниматель Владимир Борисенко. Предполагается, что его убил киллер, который поджидал мужчину рядом со спорткомплексом. В теле Борисенко обнаружили четыре пулевых отверстия.
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Евгения Парфентьева