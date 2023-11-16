От городского округа Пушкинский на срочную службу в армию направят 258 человек

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
В городском округе Пушкинском продолжается призывная кампания. В рамках осеннего призыва на срочную службу от муниципалитета направят 258 человек.
Как рассказал в своём телеграм-канале глава горокруга Максим Красноцветов, 133 местных жителя уже проходят службу в рядах вооруженных сил России. 16 ноября в военном комиссариате состоялась очередная комиссия.
Также жители городского округа продолжают подписывать контракт на прохождение военной службы в зоне проведения специальной военной операции. Красноцветов пообщался с одним из местных жителей Владимиром, который готовится подписать документы на вступление в особое подразделение Московской области для последующей отправки в зону СВО.
Читайте также:
В Подмосковье формируют элитное воинское подразделение – полк Московской области
Военные из городского округа Пушкинский стали членами элитного отряда
«Призывники настроены решительно, каждый высказывает пожелания по роду войск, где желает проходить службу. Призывная кампания продлится до 31 декабря», — написал он.
Читайте также:
В Подмосковье формируют элитное воинское подразделение – полк Московской области
Военные из городского округа Пушкинский стали членами элитного отряда
Воробьёв вручил медали «За храбрость» подмосковным добровольцам из отряда БАРС
Екатерина Шмакова