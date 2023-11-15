В Подмосковье формируют элитное воинское подразделение – полк Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье создаётся элитное подразделение для выполнения боевых задач – полк Московской области. Набор начался в конце октября. В состав полка войдут 2 тыс офицеров, прапорщиков и рядовых, в том числе прошедших горячие точки.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России Александр Матовников и военкомом Подмосковья Алексей Астахов посетил воинскую часть и проверили, как проходит комплектование нового подразделения.
Сейчас добровольцы полка проходят первоначальную подготовку в Подмосковье. Занятиями руководят инструкторы с опытом участия в боевых действиях.
Московская область помогает новому подразделению в закупке обмундирования, амуниции и медикаментов. Для доставки военнослужащих в период комплектования полка выделили микроавтобус и «Газель» для перевозки грузов.
Большое внимание оказывается семьям добровольцев. О них позаботятся и обеспечат всем необходимым – местом в детсаду без очереди, социальными услугами для пожилых родителей, трудоустройством, профессиональным обучением и дополнительным образованием. Родные военнослужащих полка могут также рассчитывать на помощь регионального фонда «Защитники Отечества», волонтёров и всех подмосковных ведомств.
Попасть в полк могут жители не только Подмосковья, но и других регионов. Для этого можно оставить заявку на сайте или в телеграм-боте @contractMObot, а проконсультироваться – по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.
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«Прежде всего, в полк подобраны командир с опытом боевых действий и также офицеры, хорошо знающие нюансы военного дела. Наша задача – создать боеспособное подразделение, чтобы достойно выполнять боевые задачи. Видим, что сейчас уже проходит серьёзная и основательная подготовка», – сказал Воробьёв.
«Я родом из Саратовской области, закончил там тыловое военное училище и по распределению попал служить в Подмосковье. Уже 19 лет проживаю с семьёй в Чехове. Являюсь кадровым офицером, решил отправиться в зону СВО, потому что не могу оставаться равнодушным к судьбе Родины. Подал документы в военкомат, и мне предложили полк Московской области, что, безусловно, стало для меня дополнительным стимулом», – рассказал военнослужащий с позывным Волга.После завершения комплектования в Подмосковье военнослужащие отправятся на полигон, где проведут учения с тяжёлой техникой и вооружением. По окончании боевого слаживания полк Московской области направится в зону СВО.
«Я из Артёмовска, учился там, прожил большую часть жизни. Сейчас живу в Одинцове. С 1993 года служил по контракту, потом искал место для прохождения дальнейшей службы, обратился в свой военкомат, и меня распределили в полк Московской области. Для меня это особая гордость. Хочется побыстрее отправиться в зону СВО, я уже там был, имею опыт», – поделился командир взвода подвоза боеприпасов Дмитрий.Как подчеркнул Воробьёв, власти Подмосковья и раньше оказывали поддержку военным, но полк Московской области – на особом контроле.
«Это касается и дооснащения, и постоянного взаимодействия – я лично на связи с командиром. Мы оказываем особое внимание и семьям. Необходимо быть в постоянном диалоге с близкими наших бойцов. Благодарен ребятам за то, что они не стесняются и говорят, что их беспокоит. Мы ждём их домой живыми и с победой», – подчеркнул глава региона.Каждый доброволец получит выплату в 1 млн рублей. Бойцы также могут рассчитывать на льготы – кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам и сохранение рабочего места.
Московская область помогает новому подразделению в закупке обмундирования, амуниции и медикаментов. Для доставки военнослужащих в период комплектования полка выделили микроавтобус и «Газель» для перевозки грузов.
Большое внимание оказывается семьям добровольцев. О них позаботятся и обеспечат всем необходимым – местом в детсаду без очереди, социальными услугами для пожилых родителей, трудоустройством, профессиональным обучением и дополнительным образованием. Родные военнослужащих полка могут также рассчитывать на помощь регионального фонда «Защитники Отечества», волонтёров и всех подмосковных ведомств.
Попасть в полк могут жители не только Подмосковья, но и других регионов. Для этого можно оставить заявку на сайте или в телеграм-боте @contractMObot, а проконсультироваться – по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.
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Лора Луганская