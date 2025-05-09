«От санитаров до истребителей танков»: профессии собак в годы Великой Отечественной войны

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Бессмертный подвиг людей на фронтах Великой Отечественной войны все годы разделяли четвероногие друзья. По подсчётам, за этот период в армию было призвано 68 000 собак, которые несли самую разную службу. Существует красивая легенда, что 24 июня 1945 года на Параде в честь победы над Германией среди прочих участников был легендарный пёс минно-розыскной службы по кличке Джульбарс. После полученных ран он не мог самостоятельно передвигаться, поэтому его несли на руках. Но, скорее всего, это лишь миф, благодаря которому так хотелось отдать честь всем собакам, пожертвовавшим своими жизнями в страшной войне.
Российская кинологическая Федерация в беседе с «Радио 1» рассказала, что на фронтах действовало огромное количество отрядов боевых собак, и профессии у них были самые разнообразные.
Безупречный нюх позволил собакам заниматься опасной работой, которая спасла немало жизней: животные очищали населённые пункты от смертоносных мин. У псов было важное преимущество перед специальными приборами: они могли учуять взрывчатку в любом месте — будь то земля или дупло дерева. Их работа была безупречна. До нас дошла директива начальника инженерных войск Советской Армии всем фронтам, в которой указано, что ни на одном из маршрутов, проверенных собаками-миноискателями, не было случая подрыва живой силы и техники. Джульбарс — один из самых известных собак минно-розыскной службы — принадлежал супруге Александра Мазовера, кинологу-инструктору Дине Волкац. С сентября 1944-го по август 1945 года Джульбарс сумел обнаружить 7,5 тысячи мин и более 150 снарядов.
Специально обученные собаки на санях и тележках доставляли боеприпасы и амуницию, а порой и перевозили тяжелораненых бойцов. На сложных участках фронта эти четвероногие помощники порой становились единственным доступным транспортом. «Четвероногие ангелы» выручали и медиков, добираясь до раненых там, где человеку путь был заказан. К собакам прикрепляли небольшие рюкзаки с медикаментами для первой помощи, которые раненый мог использовать самостоятельно — ведь в критических ситуациях счет шел на секунды. Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Соловьев рассказывал, что собаки безошибочно отличали живых от мертвых. Они вылизывали лица бойцов, пока те не приходили в сознание.
В условиях интенсивных боев собаки помогали налаживать телефонную и радиосвязь, доставляли важные документы. Они пробирались туда, где человеку пройти было невозможно. Особенно примечателен подвиг собаки по кличке Альма. Немецкий снайпер прострелил ей оба уха и повредил челюсть, но, несмотря на тяжелые ранения, героиня справилась с заданием и доставила важный пакет.
Идея использовать собак-смертников появилась ещё до войны, а в 1935 году первые подготовленные для этой работы животные уже поступили на вооружение Красной армии. Обучение таких псов сводилось к тому, что собак приучали находить еду только под танком. В боевых условиях к животным прикрепляли взрывное устройство и выпускали на поле боя — собака по привычке бросалась под машину. Немцы часто боялись этих «живых мин» больше, чем противотанковых орудий. Увы, ценой за успешно выполненное задание была жизнь четвероногого героя.
Вместе с разведчиками собаки проникали в тыл врага, помогали обнаруживать огневые точки и захватывать пленных. Одним из самых известных псов-разведчиков стал Джек. Он 12 раз ходил в тыл врага вместе с ефрейтором Кисагуловым и помог захватить 20 немецких офицеров, так называемых «языков», владеющих важной информацией.
В этой опасной профессии собаки выполняли диверсионные задания в тылу врага. Специально обученные псы подрывали мосты, склады, военную технику, железнодорожное полотно... Работали они следующим образом: на спине у каждой собаки закрепляли разъемный боевой вьюк. Животное должно было незаметно проникнуть на железнодорожное полотно, дернуть за рычаг освобождения вьюка и выдернуть воспламенитель – после этого подрывной заряд был готов к действию. Многие собаки успевали моментально отбежать от взрывчатки, но некоторые из них жертвовали своей жизнью.
Наконец, собаки использовались и по своему прямому назначению — охраняли наши склады и воинские части. Интересно, что специально обученные псы, как правило, умели подавать сигналы без лая: они указывали направление угрозы простым натяжением поводка и поворотом туловища.
В суровые годы испытания для нашей страны четвероногие друзья в очередной раз доказали нам свою преданность и готовность служить людям. Многим из них ради спасения человеческих жизней пришлось пожертвовать своей. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти как пример истинного мужества и верности.
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1. Миноискатели
Безупречный нюх позволил собакам заниматься опасной работой, которая спасла немало жизней: животные очищали населённые пункты от смертоносных мин. У псов было важное преимущество перед специальными приборами: они могли учуять взрывчатку в любом месте — будь то земля или дупло дерева. Их работа была безупречна. До нас дошла директива начальника инженерных войск Советской Армии всем фронтам, в которой указано, что ни на одном из маршрутов, проверенных собаками-миноискателями, не было случая подрыва живой силы и техники. Джульбарс — один из самых известных собак минно-розыскной службы — принадлежал супруге Александра Мазовера, кинологу-инструктору Дине Волкац. С сентября 1944-го по август 1945 года Джульбарс сумел обнаружить 7,5 тысячи мин и более 150 снарядов.
2. Санитары и ездовые
Специально обученные собаки на санях и тележках доставляли боеприпасы и амуницию, а порой и перевозили тяжелораненых бойцов. На сложных участках фронта эти четвероногие помощники порой становились единственным доступным транспортом. «Четвероногие ангелы» выручали и медиков, добираясь до раненых там, где человеку путь был заказан. К собакам прикрепляли небольшие рюкзаки с медикаментами для первой помощи, которые раненый мог использовать самостоятельно — ведь в критических ситуациях счет шел на секунды. Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Соловьев рассказывал, что собаки безошибочно отличали живых от мертвых. Они вылизывали лица бойцов, пока те не приходили в сознание.
«Вы мне можете не верить, но собаки плакали над умершими», — вспоминал он.
3. Связисты
В условиях интенсивных боев собаки помогали налаживать телефонную и радиосвязь, доставляли важные документы. Они пробирались туда, где человеку пройти было невозможно. Особенно примечателен подвиг собаки по кличке Альма. Немецкий снайпер прострелил ей оба уха и повредил челюсть, но, несмотря на тяжелые ранения, героиня справилась с заданием и доставила важный пакет.
4. Истребители бронетехники
Идея использовать собак-смертников появилась ещё до войны, а в 1935 году первые подготовленные для этой работы животные уже поступили на вооружение Красной армии. Обучение таких псов сводилось к тому, что собак приучали находить еду только под танком. В боевых условиях к животным прикрепляли взрывное устройство и выпускали на поле боя — собака по привычке бросалась под машину. Немцы часто боялись этих «живых мин» больше, чем противотанковых орудий. Увы, ценой за успешно выполненное задание была жизнь четвероногого героя.
5. Разведчики
Вместе с разведчиками собаки проникали в тыл врага, помогали обнаруживать огневые точки и захватывать пленных. Одним из самых известных псов-разведчиков стал Джек. Он 12 раз ходил в тыл врага вместе с ефрейтором Кисагуловым и помог захватить 20 немецких офицеров, так называемых «языков», владеющих важной информацией.
6. Диверсанты
В этой опасной профессии собаки выполняли диверсионные задания в тылу врага. Специально обученные псы подрывали мосты, склады, военную технику, железнодорожное полотно... Работали они следующим образом: на спине у каждой собаки закрепляли разъемный боевой вьюк. Животное должно было незаметно проникнуть на железнодорожное полотно, дернуть за рычаг освобождения вьюка и выдернуть воспламенитель – после этого подрывной заряд был готов к действию. Многие собаки успевали моментально отбежать от взрывчатки, но некоторые из них жертвовали своей жизнью.
7. Сторожевые
Наконец, собаки использовались и по своему прямому назначению — охраняли наши склады и воинские части. Интересно, что специально обученные псы, как правило, умели подавать сигналы без лая: они указывали направление угрозы простым натяжением поводка и поворотом туловища.
В суровые годы испытания для нашей страны четвероногие друзья в очередной раз доказали нам свою преданность и готовность служить людям. Многим из них ради спасения человеческих жизней пришлось пожертвовать своей. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти как пример истинного мужества и верности.
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Анастасия Панченко