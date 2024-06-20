Отар Кушанашвили госпитализирован в Красногорске

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Журналист Отар Кушанашвили госпитализирован в подмосковном Красногорске. Об этом информирует Telegram-канал SHOT со ссылкой на родственников.
Согласно информации источника, несколько дней назад Кушанашвили начал жаловаться на сильные боли в области сердца и живота. Журналист самостоятельно поехал в клинику на обследование.
Отмечается,что Кушанашвили поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Стало известно, что шоумену необходима срочная операция.
В настоящее время известный российский телеведущий восстанавливается после проведенной операции.
Напомним, в ноябре прошлого года Отар Кушанашвили был госпитализирован в московскую больницу с подозрением на инфаркт. Его продюсер заявил, что журналист много работал, и его сердце «не выдержало». После сам журналист опроверг информацию о том, что он был госпитализирован в Боткинскую больницу и лежал там в реанимации с подозрением на инфаркт. При этом Отар заявил, что «похоронит» всех распространителей слухов о нём и его здоровье.
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Отмечается,что Кушанашвили поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Стало известно, что шоумену необходима срочная операция.
В настоящее время известный российский телеведущий восстанавливается после проведенной операции.
Напомним, в ноябре прошлого года Отар Кушанашвили был госпитализирован в московскую больницу с подозрением на инфаркт. Его продюсер заявил, что журналист много работал, и его сердце «не выдержало». После сам журналист опроверг информацию о том, что он был госпитализирован в Боткинскую больницу и лежал там в реанимации с подозрением на инфаркт. При этом Отар заявил, что «похоронит» всех распространителей слухов о нём и его здоровье.
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Екатерина Коршунова