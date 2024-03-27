«Упади на колени»: Кушанашвили прокомментировал пьяный дебош Кологривого

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Журналист Отар Кушанашвили призвал актёра Никиту Кологривого, устроившего дебош в клубе, упасть на колени и извиняться, в противном случае он потеряет не только друзей, но и поклонников.
«Ну дурак?! Упади на колени, бей лбом своим пустым пол и говори: «Извините, вел себя как свинья». Когда я поступал так, как он, я наутро, приходя в ужас, находил людей, которым причинил моральные, физические мучения и просил у них прощения», — сказал Кушанашвили в шоу «Каково?!».Он также считает, что Кологривый действительно раскаивается. Если же это не так, то по словам журналиста, актёр потеряет не только друзей, но и зрителей.
Читайте также:
Никита Кологривый: «Слово пацана», комплексы и дебош в кафе Новосибирска
«Пацаны не извиняются»: Кологривый извинился перед укушенной за бедро хостес
Кологривый: «Пойду сидеть на киче, писать стихи»
Элина Позднякова