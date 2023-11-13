«Я всех похороню»: Кушанашвили опроверг слухи о своей госпитализации с инфарктом

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили опроверг информацию о том, что он был госпитализирован в Боткинскую больницу и лежит там в реанимации с подозрением на инфаркт. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видеообращение журналиста, записанное в машине его друзей.