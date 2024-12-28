«Отек языка и горла»: Выяснилось, что на новогоднем столе может вызвать аллергическую реакцию

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Новогодний стол у россиян, как правило, очень разнообразный. И очень важно, чтобы праздник не перешел в больничную койку из-за аллергии.
Аллерголог, генеральный директор медицинского центра иммунокоррекции имени Ходоновой Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что на новогоднем столе обязательно найдется хотя бы один продукт, вызывающий аллергию.
Аллерголог назвала главные признаки аллергической реакции.
По ее словам, аллергия многолика, и чтобы избежать ее появления, нужно обследоваться у специалистов.
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«Аллергия у нас повсеместная, какой-то один продукт да найдется. Обязательно в тортике найдется либо изюм, либо что-то такое, что организму не нужно. И это все зависит от гиперреакции и иммунной системы конкретного человека», — сказала врач.
Аллерголог назвала главные признаки аллергической реакции.
«Первый показатель того, что организм продукт не принимает — высыпание, крапивница. И как только она появилась вместе с зудом нужно обращаться к врачу. Также может быть отек горла — он часто происходит из-за обычных яблок или большого употребления сладкого. Кандидозный глоссит тоже иногда возникает — отек языка. На нем появляются отпечатки зубов», — объяснила Лапа.
По ее словам, аллергия многолика, и чтобы избежать ее появления, нужно обследоваться у специалистов.
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Анастасия Бондарева