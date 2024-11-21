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Врач Комиссарова назвала основные симптомы аллергии на животных

Врач Комиссарова назвала симптомами аллергии на животных чихание и зуд
Фото: iStock/photographer

Фото: iStock/photographer

Аллерголог-иммунолог Ольга Комиссарова заявила, что аллергия на животных может проявиться при непосредственном контакте или даже при нахождении в одном помещении с питомцем в виде чихания, зуда, слезотечения, заложенности носа и даже кожной сыпи.
«Признаки аллергии могут проявиться не сразу, а лишь спустя время после появления в доме животного. Нередко аллергены переносятся на одежде и волосах владельцев и могут попадать в другие помещения. Заподозрить аллергию можно, если симптомы появляются после контакта с животным и ослабевают вне этого окружения», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Комиссарова.

А ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц уточнил, что аллергия на животных, в частности на собак может возникать не только на шерсть.



«Аллергия может быть на слюну, запах, отмерший эпителий, на какие-то выделения, которые у собаки тоже присутствуют. Даже прикосновение к игольчатой шерсти у собак может вызвать аллергию. Существуют породы, которые позиционируют как антиаллергенные — это некоторые пудели, голые собаки. Но аллергия может проявиться на что угодно, даже после чиха собаки может проявиться аллергия», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Карапетьянц.

Ранее «Радио 1» сообщало, как проявляется аллергия на собак, какие могут быть осложнения и как с ними бороться.

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Диетолог раскрыл, как выбрать полезную шаурму
Диетолог Кабанов: полезная шаурма содержит курицу, натуральные соусы и овощи
21 ноября 2024, 19:05

Фото: iStock/vitalssss

Шаурма, ставшая для многих повседневным блюдом, может быть не только вкусной, но и полезной. Для этого она должна содержать диетическое мясо, например курицу и вегетарианский заместитель, натуральные соусы и как можно больше овощей. Об этом заявил диетолог-консультант и заместитель главы АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
«Важно понимать, что в нашем рационе присутствует перебор насыщенных жирных кислот. Такого жира много в свинине и баранине. Поэтому шаурма с курицей или с растительным мясом будет значительно менее вредная. Вегетарианский вариант, вкус мяса в котором может быть передан благодаря растительным альтернативам, может стать прекрасным легким перекусом», — рассказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, польза от даже самых натуральных ингредиентов в шаурме может быть перечеркнута ненатуральными соусами, которые содержат много сахара, соли, усилителей вкуса и жира. Для правильной шаурмы нужно использовать качественную томатную пасту или натуральные майонез и кетчуп.

Особое внимание диетолог призвал обратить на пропорции содержания овощей. Более двух третей от шаурмы должны составлять овощи — зелень, овощи, салаты.

О пользе овощей для здоровья также рассказала врач-диетолог Дарья Русакова. Она отметила, что употребление овощей, фруктов, нежирного мяса и рыбы поможет сохранить и продлить молодость кожи.
«Максимально богаты антиоксидантами и витаминами свежие овощи и фрукты. Они не только насыщают организм витаминами и освобождают от свободных радикалов, но и улучшают пищеварение за счет содержания в них клетчатки. Кишечная микрофлора, микробиота, как известно, имеет прямое влияние на молодость и здоровье кожи», — поделилась она в разговоре с «Москвой 24».
Для здоровья и молодости кожи, по рекомендации эксперта, также важен белок, но из нежирных сортов мяса — отварного или запеченного кролика, курицы, говядины или индейки. Для баланса омега-3 стоит включить в рацион нежирную рабу — треску, палтуса или хека.

Последним важным пунктом для молодости кожи Русакова назвала баланс жидкости в организме. Важно часто пить — воду, чай или кофе. От алкоголя же следует отказаться, так как он, наоборот, приводит к преждевременному старению.

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Врачи из Подольской больницы впервые применили малоинвазивный метод лечения пазух носа
21 ноября 2024, 16:30

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Подольскую больницу обратился 30-летний мужчина с жалобами на продолжительную головную боль в левой части лба и периодические выделения из носа. После проведения диагностики выяснилось, что у пациента в носовой полости имеется полуторасантиметровый полип и хроническое гнойное воспаление придаточных пазух в острой форме, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
На первом этапе лечения под местной анестезией была проведена пункция лобной пазухи для удаления гнойного содержимого. Затем, под общим наркозом, с использованием эндоскопического оборудования, была выполнена эндоназальная фронтотомия. В ходе операции был удалён полип, затруднявший отток содержимого из лобной пазухи, а сама пазуха была вскрыта, промыта и санирована. Также был расширен выводной проток.

«Эндоназальная фронтотомия, метод хирургического вмешательства, позволяющий обойтись без разрезов, проколов и риска кровотечений, выполнена в нашем отделении впервые. Ранее аналогичные вмешательства выполнялись с помощью широкого разреза в области брови и лба, и сопровождались длительным восстановлением», — сообщил заведующий ЛОР-отделением Подольской областной клинической больницы, врач-оториноларинголог Артём Гербергаген.
Операция заняла 1,5 часа и прошла успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой на амбулаторное лечение.

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#подмосковье
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Учёные Дубны изобрели материал, подавляющий вирусы
21 ноября 2024, 16:28

Фото: пресс-служба г. о. Дубна

Учёные Центра прикладной физики Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флёрова ОИЯИ создали материал, подавляющий активность вирусов. Они работали вместе с вместно с коллегами из Армении и Южной Африки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Разработку можно использовать, например, для фильтрации воды от бактерий и вирусов, чтобы сделать её пригодной для питья, или в качестве барьерного материала в медицине. Исследование было поддержанного грантом Российского научного фонда. Результаты опубликованы в журнале Surfaces and Interfaces.
«Такие обеззараживающие мембраны могут применяться в установках для очистки воды или в качестве покровного материала для ран и ожогов. На поражённые и уязвимые участки кожи не попадут вирусы и бактерии. В дальнейшем планируем создать композитные противовирусные и бактерицидные материалы для медицинских изделий инфузионные фильтры для тонкой очистки лекарств или респираторы, которые не нужно будет обеззараживать», – рассказал замначальника Центра прикладной физики Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флёрова ОИЯИ, кандидат химических наук Александр Нечаев.

Фото: пресс-служба г. о. Дубна

Работы были инициированы академиком Юрием Оганесяном. В исследованиях также участвовали учёные из Ереванского государственного университета, Института молекулярной биологии НАН РА в Армении и Университета Нельсона Манделы из Южной Африки.

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#дубна
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье назвали имена двух победителей конкурса «Народный доктор»
21 ноября 2024, 15:56

Фото: iStock / Pornpimone Audkamkong

В Московской области подвели итоги конкурса «Народный доктор», сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В этом году победителями стали кардиолог Пушкинской клинической больницы им. В.Н. Розанова Грант Карапетян и педиатр Жуковской больницы Анна Сухорукова.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Голосование проходило на портале «Добродел». Жители Подмосковья выбирали лучшего детского и взрослого врача из числа работников любой специальности.
«Ежегодно жители выбирают народного доктора. Это поддержка врачей, которые трудятся в наших больницах, а также возможность для пациентов отблагодарить и отметить доктора. Победители получат денежный приз в размере 100 тыс. рублей», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Всего в ежегодном конкурсе отдали голоса около 40 тыс. жителей Подмосковья.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Болатаева напомнила, что недавно в регионе назвали победителей премии «Подмосковный врач». Ими стали 100 специалистов – врачи разных направлений. Они получат единовременную денежную выплату в 180 тыс. рублей.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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#педиатр
#конкурс
#подмосковье
#московская область
#голосование
#добродел
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Врач Кондрахин объяснил пользу плавания после 50-ти лет
21 ноября 2024, 15:51

Фото: iStock/PeopleImages

Кардиолог, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что плавание полезно, в особенности людям после 50-ти лет.
По его словам, плавание предотвращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также нормализует работу суставов. Такой вид спорта полезен для людей с остеохондроз, добавил специалист.

«В воде отлично распределяется масса тела, мы не испытываем тяжёлую нагрузку, хотя она идет на все мышцы нашего организма поскольку, нужно держаться на воде и плавать. Это позволяет сердцу отдохнуть, дать приток крови. В воде распределять нагрузку легче всего. Это позволяет нормально распределить кровообращение по организму, и в то же время нагрузить сердце не так сильно», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кондрахин.

А врач-диетолог Ирина Писарева напомнила о вреде выпечки, особенно для людей с избыточным весом и заболеваниями ЖКТ.

«Тем, кто придерживается диеты, стоит исключить булочки из рациона, потому что сложно будет вписать их в суточную калорийность. А людям, у которых есть аллергическая реакция на продукты в составе, хронические заболевания ЖКТ, проблемы с обменом веществ, лучше готовить выпечку самостоятельно, чтобы не обострить недуги», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Писарева.

Ранее врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова сообщала, что людям, страдающим аллергией на молочный белок, гастритом и болезнями почек, противопоказан творог.

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За неделю диспансеризацию прошли около 500 жителей Каширы
21 ноября 2024, 14:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Бесплатную диспансеризацию проводят для жителей Каширы в местной больнице в рамках программы подмосковного министерства здравоохранения, за неделю состояние здоровья проверили около 500 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Каждый житель Подмосковья может пройти диспансеризацию, обратившись в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Регулярная диспансеризация играет ключевую роль в профилактике и раннем выявлении заболеваний. Это крайне важно для сохранения здоровья», — подчеркнул главный врач Каширской больницы Юрий Володин.
Отмечается, что стандартная диспансеризация требует не более двух посещений медучреждения. В текущем году диспансеризацию могут пройти люди 2006, 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985 годов рождения, а также все, кому больше 40 лет.

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#кашира
#диспансеризация
#медицина
#здравоохранение
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Российские учёные обнаружили новый метод борьбы с глиобластомой
20 ноября 2024, 19:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Российские учёные из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук (ИВНД РАН), НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и МГУ им. М.В. Ломоносова выявили молекулы, способные тормозить деление клеток агрессивной формы рака мозга — глиобластомы.
Отмечается, что такие синтетические одноцепочечные ДНК-молекулы могут действовать в как антитела, связываясь с мишенями, в качестве которых могут выступать опухолевые клетки глиобластомы.

В дальнейшем это может помочь в создании противоопухолевого препарата.

«Такой подход может стать новым решением проблемы терапии тяжёлой формы глиом человека. Если удастся блокировать способность опухолевых клеток образовывать новые опухоли, то это облегчит как их хирургическое более полное удаление, так и терапию. Цитостатическое воздействие аптамеров не вызывает тяжёлой формы некроза и «мягко» помогает современным технологиям лечения глиом человека стать более эффективными», — пояснила в беседе с RT завлабораторией молекулярно-клеточной нейрогенетики НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Галина Павлова.

До этого терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа рекомендовала метеозависимым людям при скачках давления бороться с таким состоянием с помощью правильного питания и употребления большого количества воды.

«Самое главное – не подвергать себя стрессам, вести щадящий образ жизни, не стараться бегать в фитнес-центры и через силу делать какие-то движения, перегружая свой организм», – добавила в беседе с «Москвой 24» Лапа.

Ранее сообщалось, что врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили ребёнку 10-сантиметровую костную опухоль.

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#врачи
#лечение
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#опухоль
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К работе в Раменской больнице приступил новый заместитель главврача Пронченко
20 ноября 2024, 17:34

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

Работу в Раменской больнице начал заместитель главврача по хирургии Александр Пронченко, которого назначили на эту должность в начале ноября. Кандидат медицинских наук является сердечно-сосудистым хирургом, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В 1996 году Пронченко с отличием закончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова по специальности «Лечебное дело». Диссертацию на учёную степень защитил в 2001-м.
«Передо мной поставлены задачи по внедрению в Раменской больнице реконструктивных операций при критической ишемии конечностей, минимально инвазивных операций с использованием лазера при варикозной болезни и геморрое, расширение спектра лапароскопических операций при грыжах. Также необходимо поддерживать работу хирургического стационара на должном уровне», – поделился медик.
Карьеру Александр Анатольевич начал врачом-хирургом в клинике военно-полевой хирургии в Санкт-Петербурге. В период проживания в Московской области прошёл путь от сосудистого хирурга до заместителя главного врача по хирургии в Домодедовской больнице. Затем занимал должность ведущего сосудистого хирурга Лечебно-диагностического центра высоких медицинских технологий Минобороны.

Специалист имеет опыт работы в медицине более 25 лет.

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#хирург
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Подмосковные хирурги удалили подростку 10-сантиметровую костную опухоль
20 ноября 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили ребёнку 10-сантиметровую костную опухоль. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 13-летний подросток с жалобами на объёмное твёрдое новообразование тазобедренного сустава. Диагностика выявила 10-сантиметровую доброкачественную остеохондрому, которая при несвоевременном лечении может переродиться в злокачественную.
«Как правило, такую опухоль обнаруживают случайно. Вначале новообразование не вызывает боли и дискомфорта. Из-за этого оно может незаметно вырасти до внушительных размеров, что может привести к деформации костей конечности. У заболевания не бывает обратного развития. Единственный метод лечения – хирургический. Мы удалили пациенту образование в пределах здоровой костной ткани», – рассказал заведующий операционным блоком МОДКТОБ Виталий Куваев.
Операция прошла благополучно и не повлияла на функции конечности. Подросток выписан на амбулаторное лечение. Восстановительный период займет около полугода. Затем пациент сможет вернуться к обычной жизни.

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