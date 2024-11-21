Врач Комиссарова назвала основные симптомы аллергии на животных

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Аллерголог-иммунолог Ольга Комиссарова заявила, что аллергия на животных может проявиться при непосредственном контакте или даже при нахождении в одном помещении с питомцем в виде чихания, зуда, слезотечения, заложенности носа и даже кожной сыпи.
«Признаки аллергии могут проявиться не сразу, а лишь спустя время после появления в доме животного. Нередко аллергены переносятся на одежде и волосах владельцев и могут попадать в другие помещения. Заподозрить аллергию можно, если симптомы появляются после контакта с животным и ослабевают вне этого окружения», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Комиссарова.
А ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц уточнил, что аллергия на животных, в частности на собак может возникать не только на шерсть.
«Аллергия может быть на слюну, запах, отмерший эпителий, на какие-то выделения, которые у собаки тоже присутствуют. Даже прикосновение к игольчатой шерсти у собак может вызвать аллергию. Существуют породы, которые позиционируют как антиаллергенные — это некоторые пудели, голые собаки. Но аллергия может проявиться на что угодно, даже после чиха собаки может проявиться аллергия», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Карапетьянц.
Ранее «Радио 1» сообщало, как проявляется аллергия на собак, какие могут быть осложнения и как с ними бороться.
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Мелисса Тимофеева