Врач рассказала, как избежать аллергии на мандарины в Новый год

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Ёлка и мандарины — неотъемлемые атрибуты новогодних праздников. Однако иногда веселые зимние выходные сменяются больничными: переели мандаринов — лечите аллергию.
Аллерголог, генеральный директор медицинского центра иммунокоррекции имени Ходоновой Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что цитрусовые продукты являются аллергическими, и здесь важно — с какого возраста и в каких количествах вы их употребляли.
Люди, по словам врача, в зимние праздники начинают есть излишнее количество мандаринов, апельсинов, что провоцирует в организме отрицание продукта в целом.
Она добавила, что употребление любых продуктов выше нормы может привести к аллергической реакции и непереносимости, поэтому не стоит терять чувство меры даже в новогодние выходные.
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«Когда мы тренируем наш иммунитет, детский, то даем понемножку: по одной дольке, потом по две, дальше по три, но это делается с определенным интервалом, чтобы не развилась непереносимость», — объяснила эксперт.
Люди, по словам врача, в зимние праздники начинают есть излишнее количество мандаринов, апельсинов, что провоцирует в организме отрицание продукта в целом.
«Когда мы употребляем много продуктов, содержащих тяжелые большие молекулы, они не перерабатываются в нашем организме, а накапливаются. Иммунная система пытается их убрать и образует огромное количество антител. Аллергия — это реакция иммунной системы на накапливаемые молекулы», — сказала аллерголог.
Она добавила, что употребление любых продуктов выше нормы может привести к аллергической реакции и непереносимости, поэтому не стоит терять чувство меры даже в новогодние выходные.
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Анастасия Бондарева